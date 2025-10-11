11月1日に開始する「ダウンタウン」の松本人志（62）と浜田雅功（62）による独自のインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」の公式インスタグラムが11日に更新。番組セットを公開し、期待の声が寄せられた。

投稿では「とある番組の収録風景 こちらのセットで、笑いのバトルが繰り広げられました」と記され、無人のセットの様子を公開。

パイプ椅子が並べられた客席を前に、六角形をモチーフとしたクイズ番組の解答席のようなものが5席並べられている。写真右上には「HITOSHI MATSUMOTO PRESENTS」の文字も見える。

フォロワーからは「ワクワクします」「スタジオ観覧行きたい」「楽しみすぎるっ！」「セットかっこいい」「松ちゃんの名前がーーーー！」「こりゃたまらん！ワクワクします」との声が寄せられた。

◇DOWNTOWN＋ アプリから動画を視聴する仕組みで、スマートフォン、テレビ、パソコンで視聴が可能。ダウンタウン、松本、浜田の3カテゴリーで動画コンテンツを展開。月額1100円、年額1万1000円（いずれも税込み）。今月24日に公式サイトで事前申し込み受け付けが開始される。