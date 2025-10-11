スマート駐車場アプリ「アキッパ（akippa）」を運営するakippa株式会社は9日（木）、SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の VC長野トライデンツを運営する株式会社VC長野クリエイトスポーツと連携し、ホームアリーナ「エア・ウォーターアリーナ松本（松本市総合体育館）」周辺のアクセス環境改善に取り組むことを発表した。

アキッパは駐車場のシェアリングサービスで、月極駐車場の未契約区画や個人宅の車庫や空き地などの空いている場所を、時間貸し駐車場としてスマホから簡単に貸し出せるサービスとなっている。なお、ドライバー側はWebまたはアプリから事前予約、事前決済することで利用できる。

これまで試合が開催されていた際には、会場にある駐車場台数に限りがあることや、渋滞や駐車トラブルが発生するなど、会場周辺の混雑が課題となっていた。この問題を受けクラブでは、今シーズンより「近隣渋滞の緩和」と「来場時間の適正化」を目的に駐車場の予約制運用を導入しており、今回の連携でより利便性が向上することが想定される。

なお、今シーズンエア・ウォーターアリーナ松本で開催される試合は以下の通り。

⬛︎2025-26シーズン VC長野 エア・ウォーターアリーナ松本開催試合（日程／対戦相手）

・2025年10月25日（土）、26日（日）／日本製鉄堺ブレイザーズ

・2025年12月27日（土）、28日（日）／東京グレートベアーズ

・2026年1月24日（土）、25日（日）／広島サンダーズ

・2026年2月7日（土）、8日（日）／東レアローズ静岡

・2026年3月7日（土）、8日（日）／東京グレートベアーズ

・2026年4月11日（土）、12日（日）／サントリーサンバーズ大阪