YouTuberになに「女が1番輝く季節になったので」イメチェン報告
【モデルプレス＝2025/10/11】人気YouTuber・になにが10日、自身のInstagramストーリーズを更新。オフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】164cm54kgの美女「女が1番輝く季節」にぴったりのヘアスタイル
9月18日の投稿で、ロングヘアからばっさりと髪を切ったことを報告していたになに。この日は「秋が始まったということで。女が1番輝く季節になったのでミディアムヘアにした」と綴り、サラサラでつやつやのミディアムヘアを披露。黒のトップスにブラウンのミニスカートを合わせ、スラリとした美しい脚が際立つオフショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎ注意」「似合ってる」「美人」「目が釘付け」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆になに、ミディアムヘア＆美脚のオフショット公開
◆になにの投稿に反響
