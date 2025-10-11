福岡発バンド・マルシィ「TGC北九州」初出演でテーマソング披露 結成の地でのステージに感激【TGC北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/11】福岡発の3⼈組バンド・マルシィが11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。
【写真】マルシィ、結成の地でライブステージ
「TGC北九州」初出演を飾ったマルシィは「TGC北九州マルシィはじめまして！よろしく！」と元気よく挨拶し、書き下ろしの新曲で「TGC 北九州 2025」テーマソングの『Romance』から披露。『Romance』の『TGC 北九州 2025』テーマソングへの起⽤は「地元・福岡を盛り上げたい」とマルシィ⾃らの声で実現。温かい歌声とサウンドが会場を優しく包み込むと、ストリーミング再⽣回数が1億回を突破した代表曲『ラブソング』へ。共感性の高い歌詞をバラードで丁寧に届けた。
マルシィは「TGC香川2025」に次いで2回目となる「TGC」出演。ギターのshujiは「なかなか観られない景色なので嬉しく思っています」とペンライトが光る景色に感動。ボーカル・ギターの吉田右京は「福岡で結成したバンドなのでTGC北九州に出られることを本当に嬉しく思っています」と喜んだ。「最後全力で届けていきたいと思っているので知っている人がいたら一緒に歌ってください」と『未来図』で締めくくった。
マルシィはSNSの⼝コミから広がった失恋ソングが話題を集め、Z世代を中⼼にハマるリスナーが続出している人気バンド。今年4⽉に開催した⽇本武道館公演のチケットは販売開始1分で完売。2026年1⽉9⽇、10⽇には横浜アリーナでのワンマンライブ『マルシィ one man live 横浜アリーナ』の開催も決定している。
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
M1.Romance
M2.ラブソング
M3.未来図
【Not Sponsored 記事】
【写真】マルシィ、結成の地でライブステージ
◆マルシィ「TGC」2回目の出演で結成の地・福岡凱旋
「TGC北九州」初出演を飾ったマルシィは「TGC北九州マルシィはじめまして！よろしく！」と元気よく挨拶し、書き下ろしの新曲で「TGC 北九州 2025」テーマソングの『Romance』から披露。『Romance』の『TGC 北九州 2025』テーマソングへの起⽤は「地元・福岡を盛り上げたい」とマルシィ⾃らの声で実現。温かい歌声とサウンドが会場を優しく包み込むと、ストリーミング再⽣回数が1億回を突破した代表曲『ラブソング』へ。共感性の高い歌詞をバラードで丁寧に届けた。
マルシィはSNSの⼝コミから広がった失恋ソングが話題を集め、Z世代を中⼼にハマるリスナーが続出している人気バンド。今年4⽉に開催した⽇本武道館公演のチケットは販売開始1分で完売。2026年1⽉9⽇、10⽇には横浜アリーナでのワンマンライブ『マルシィ one man live 横浜アリーナ』の開催も決定している。
◆「TGC北九州」9回目の開催
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
◆マルシィセットリスト
M1.Romance
M2.ラブソング
M3.未来図
【Not Sponsored 記事】