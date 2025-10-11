世界98カ国を旅した旅作家でグラビアアイドルの歩りえこ（44）が11日、自身のインスタグラムを更新。交通事故にあったことを発表した。

歩は小学4年の長女と小学3年の長男を育てるシングルマザー。105センチ、Iカップのグラマラスボディーを誇っている。先月27日に大腸がんになったことを発表して、手術を待っている。

「厄年、フルコンボ」と題して「今日は自転車で近所にお出かけした帰り、まさかの車にひかれた。警察の実況見分で1時間その場に立たされ、『全然痛くないな〜』と思ってたけど、帰宅後に足が激痛。調べたら、事故のショックでアドレナリンが出てる時は痛みを感じにくくなるらしい」と書き込んだ。

そして「がん宣告の後、手術前に車にひかれるって、もはやシナリオが濃すぎる。で、『それ、厄年じゃない？』と言われて調べてみたら、まさかの2025年、大厄。しかも『最も注意の年』って書いてある。でも『これ以上落ちようがない』って思えると、逆に強くなる不思議」と気を取り直した。

◆歩（あゆみ）りえこ 1981年（昭56）9月22日、東京生まれ。短大1年時、チアリーディング部の遠征で渡米し、海外初体験。編入した清泉女子大を卒業後、海外1人旅を続ける。25歳でタレント活動を始め、「旅ドル」として雑誌やテレビに出演。10年（平22）に芸名を「リエコ・J・パッカー」から現在の名前に変えた。12年旅行記「ブラを捨て旅に出よう」（講談社文庫）を出版。22年（令4）にヘアヌード写真集「歩りえこ1st写真集 スフィア」（撮影・山岸伸）を発売。160センチ、105−64−99センチ。血液型B。