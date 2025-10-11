「今日好き」榊原樹里、ヘアカット＆カラーでイメージ一変「似合ってる」「大人っぽい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/11】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里が10月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。以前の髪色との変化が注目を集めている。
【写真】「今日好き」出身美女、美容院お任せカラーでイメージ一変
榊原は「今回も『ぜーんぶおまかせで可愛くしてくださいっ』ってお願いしたら激カワカラーにしてもらえました」とコメントを添え、新しいヘアカラーでの写真をアップ。以前の赤みがかったブラウンから、落ち着いたトーンのヘアカラーになっており、トレーナー姿でリラックスした表情を見せている。ヘアカットも行ったようで、以前より少し髪も短くなっている。
この投稿に、ファンからは「髪色めちゃくちゃ似合う」「前より柔らかい雰囲気」「ナチュラルで大人っぽい」「さらに可愛くなった」といった声が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
