AKB48千葉恵里、美ウエスト＆肩見せコーデに反響「スタイル完璧」「透明感すごい」
【モデルプレス＝2025/10/11】AKB48の千葉恵里が10月9日、自身のInstagramを更新。香港で撮影されたオフショットを公開し話題を呼んでいる。
【写真】AKB48千葉恵里「透明感すごい」肌見せコーデ
千葉は香港を訪れていることを明かし「普段お仕事でしか外出しないのでお洒落してみました」と投稿。グレーのオフショルダートレーナーにデニムを合わせた装いで、華奢なウエストラインと美しい肩周りを覗かせている。
この投稿には「スタイル完璧すぎる」「肩のラインきれい」「かわいすぎる」「輝いてる」「透明感すごい」など、さまざまな反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】AKB48千葉恵里「透明感すごい」肌見せコーデ
◆AKB48千葉恵里、美ウエスト披露
千葉は香港を訪れていることを明かし「普段お仕事でしか外出しないのでお洒落してみました」と投稿。グレーのオフショルダートレーナーにデニムを合わせた装いで、華奢なウエストラインと美しい肩周りを覗かせている。
◆AKB48千葉恵里の投稿に反響
この投稿には「スタイル完璧すぎる」「肩のラインきれい」「かわいすぎる」「輝いてる」「透明感すごい」など、さまざまな反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】