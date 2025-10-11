◆米男子プロゴルフツアー ベイカレント・クラシック・レクサス 第３日（１１日、神奈川・横浜ＣＣ＝７３１５ヤード、パー７１）

第３ラウンドが行われ、３９位で出た米沢蓮（パルコホーム）が７バーディー、１ボギーの６５をマークし通算７アンダーとし、日本勢トップの１０位に浮上した。首位とは５打差。

７０で回った金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は５アンダーの１８位。

２８位からスタートした松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は５バーディー、１トリプルボギーの６９で４アンダーとし、７３の比嘉一貴（フリー）とともに８打差の２２位で最終日を迎える。

７１の金子駆大（こうた、ＮＴＰホールディングス）は２アンダー３５位。７４の中島啓太（フリー）、７２の大西魁斗（フリー）が１オーバーの４４位。

７４の堀川未来夢（Ｗａｖｅ Ｅｎｅｒｇｙ）、７７の蝉川泰果（アース製薬）は３オーバー５５位。

７１の生源寺龍憲（フリー）、７５の小西たかのり（フリー）が５オーバーで６４位。

アマチュアの小林大河（日大４年）は７４で回り６オーバー６７位。

ともに７５の河本力（大和証券）と小平智（Ａｄｍｉｒａｌ）は７オーバーで７０位。

７５の石川遼（カシオ）と７３の久常涼（ＳＢＳホールディングス）は９オーバーで７３位。中西直人（国際スポーツ振興協会）は７４で１１オーバー７５位。

２０２１年東京五輪金メダリストでメジャー２勝のザンダー・シャウフェレ（米国）が６７と伸ばし、７１で回ったマックス・グレーサーマン（米国）と１２アンダーで首位に並んだ。

７０のアダム・スコット（オーストラリア）は３アンダーで２５位。７２のコリン・モリカワ（米国）は２アンダーで３５位。

大会は予選落ちがなく、４日間で争われる。