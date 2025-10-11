白石麻衣が“遊び心が花ひらく”MARNIの世界へ、秋の抜け感ファッションを披露

俳優の白石麻衣が10月8日、東京・伊勢丹新宿店で始まった「MARNI PLAYFUL BLOOM POP UP」のレセプションに出席し、フォトコールに応じた。優雅なシルクのパジャマセットアップ姿で登場した白石は、自身のファッション観や最近の心境の変化について語った。この日、白石が着用したのは、イタリアのラグジュアリーブランド「マルニ」による上品な光沢が印象的なパジャマルックの衣装である。本人は「リラックス感がある中にもエレガントさがあって、ベルトやパールなどのアクセサリーをつけることで、少し上品な気持ちにもなるスタイルなので、とてもお気に入りです」と語り、ファッションのポイントを説明した。首元には柔らかなベビーピンクのファーを合わせ、大人の遊び心を感じさせる装いを披露した。

▲ パジャマルックの衣装で登場した、白石

質疑応答では、ファッションに取り入れたいカラーを問われ、「最近すごくピンクが好きになってきまして」と笑顔で答えた。「今日のファッションでも、首元につけさせてもらってるベビーピンクのファーの色がすごく可愛いなと思っています。今の年齢（33歳）で、すごくピンクが可愛いと思えるようになってきたので、普段のファッションの小物や、どこかワンポイントでピンクを取り入れていけたらいいなと思ってます」と、年齢を重ねたことによる心境の変化を明かした。イベントテーマ「PLAYFUL BLOOM（＝遊び心が花ひらく）」にちなみ「ときめく瞬間」を尋ねられると、「自分にフィットする靴を見つけた時は、すごくときめきます」とコメント。「なかなか自分の足のサイズや形に合う靴がなくて、『もうちょっとこうだったらな』と思うことがあるんですけど、その中でドンピシャな“シンデレラフィット”のシューズを見つけた時は、『はっ』と思って、すごくうれしくなってときめきます」と語り、感性豊かな一面を見せた。この秋冬に挑戦したいファッションについては「柄物」を挙げ、「あまり柄物の洋服を持っていないので、チェック柄のジャケットや花柄など、そういったものを見つけて挑戦していきたいです」と意欲を語った。今回のポップアップは、マルニの新作バッグコレクション「チューリピア」の誕生を記念して開催されたもの。1994年に誕生した同ブランドは、形式にとらわれない自由な発想と研ぎ澄まされたグラフィックが特徴。会場には、優美なチューリップのつぼみから着想を得た新作バッグや、アーカイブ生地を使用したコートなどが並んだ。最後に白石は、「床に描かれた大きなチューリップの模様がすごく可愛らしいですし、ブラウンを基調とした秋冬らしい素敵なアイテムがたくさんありました。ぜひたくさんの方に足を運んでいただいて、楽しい時間を過ごしてもらえたらなと思います」とメッセージを送り、イベントを締めくくった。「MARNI PLAYFUL BLOOM POP UP」は、10月14日まで伊勢丹新宿店本館1階ザ・ステージにて開催される。

▲ 白石が手にしているのは、マルニ「TULIPEA」スモールバッグで価格284,900円

▲ 『MARNI PLAYFUL BLOOM POP UP』のレセプションに駆けつけた、白石

▲ シルクパジャマシャツの価格は181,500円で、パンツは202,400円