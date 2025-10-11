冬の大人気者が今ならお安く買える？【アルファ インダストリーズ】 N-3Bが33%OFF！AmazonセールへGO
【アルファ インダストリーズ】 N-3Bが33%OFF！
※以下の商品情報は2025年10月11日0時現在のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください。
■アルファ インダストリーズ ミリタリージャケット N-3B
Amazonセール特価：2万3503円(33%OFF)
正式名称は、「ジャケットフライヤーズ男性用インターメディエートタイプMA-1」1958〜1959年、米国防省から軍用ジャケットの見直しを依頼された「ドブスインダストリーズ（アルファ社の前身）」が採用。アルファ社のMA-1は多くのパイロット、フライトクルーから支持を獲得。
■アディダス リュック
Amazonセール特価：4965円(44%OFF)
毎日の通勤通学や、ジムの行き帰りに便利なバックパック。外側に複数のポケットと、内側にはノートPC用スリーブを装備した、小物やギアを整理しやすい作りになっている。一日中快適に背負っていられる秘密は、LoadSpringストラップとエアメッシュのバックパネル。また荷重を安定させる、コンプレッションストラップも付いている。外側にシューズ用コンパートメントがあり、汚れたギアと他の物を分けて収納できる。この製品は、リサイクル素材を50%以上使用。製造された製品の素材をリユースすることで、ゴミの量、限りある資源への依存、そしてアディダス製品のフットプリントを減らすことにつながる。
■タケオキクチ トートバッグ
Amazonセール特価：1万3090円(15%OFF)
ON＆OFF兼用で使える大人顔トートバッグ。ハンドルのデザインなど存在感がありつつも、シックで大人顔のトートは、オフィスカジュアルスタイルにピッタリ。軽量かつ書類が持ち運びやすい程よい大きさ。シンプルなデザインで、コーディネートを選ばない。
■ニューバランス バスケットシューズ
Amazonセール特価：7635円(54%OFF)
HesiLowはフルレングスのFuelCellミッドソールを搭載しており、足のボール部分から放射状に広がる新デザインのトラクションパターンを特徴としている。レスポンス性に優れたこの軽量シューズは、ゲームで最も素早い選手の急なカット、ストップ、加速から生まれる瞬時のチャンスと、数インチのスペースを活かせるようにデザインされている。
■グレヴィオ ビジネストートバッグ
Amazonセール特価：1万6800円(15%OFF)
機能性だけでなくデザインまで追求された至高のビジネスバッグ。トートバッグに求められる機能を随所に施し、余計な装飾は一切省き、使い勝手の良さは抜群。
