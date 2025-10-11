ÃæÂ¼²í½Ó¡¡ÉÏË³Âç³ØÀ¸¤«¤é¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤Ø¡Ö¤ª¶â¤Î¤³¤È¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¤Û¤ó¤È¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×·ãÊÑ³°¿©»ö¾ð¤ò²óÁÛ
¡¡ÇÐÍ¥ÃæÂ¼²í½Ó¡Ê74¡Ë¤¬11ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¤¥ÁÂç³ØÀ¸¤«¤é¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿·àÅª¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç³Ø4Ç¯¤Î4·î¤Ë¶¹¤Ìç¤Î·àÃÄ¡ÖÊ¸³ØºÂ¡×¤ò¼õ¸³¤·¡¢¹ç³Ê¡£¸¦µæÀ¸¤À¤Ã¤¿12·î¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¼ç±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤è¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ä¤¤¤Ä¤¤É¡¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¥¯¥é¥¹¤ÎÏ¢Ãæ¤Ë¡È²¶¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð´é¡£
3·î¤ËÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢4·î¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î3¥«·î¸å¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â·è¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¡×¤¬126ËüËç¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î½çÉ÷ËþÈÁ¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÉÝ¤¤¡£¤¤¤¤Ê¤êÉÏË³Âç³ØÀ¸¤«¤é¼ç±é¡¢²Î¤¬Çä¤ì¤ë¤È¤«¡Ä¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬ÎÉ¤¹¤®¤¿¤ó¤Ç¤³¤ì¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡¢¤È¡£±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢°Õ³°¤È¥É¥é¥Þ¤ÇÄ¹¤¯¼ç±é¡¢¼çÂê²Î¤ò²Î¤¦¤Î¤â¤º¤Ã¤È¡Ä¡×¤È¡¢Âè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ìò¼Ô¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¡Ö20¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥Ð¥¤¥È¤¹¤ë¤Î¤¬¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö²ÈÄí¶µ»Õ¤ò3Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¥×¥é¥¹¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥È¤ò¡£»ÅÁ÷¤ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥È¤·¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¡£¿Í¤ó²È¤Ø¡¢¤¿¤ÀÈÓ¿©¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¥®¥ã¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¤âµÞ¤Ë¾å¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î²¬Â¼¤Ë¡¢¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤µ¤¤¤è¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÃæÂ¼¤Ï±þ¤¸¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÏÉÏË³Âç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥Ó¡¼¥ë1ËÜÍê¤ó¤À¤é¾Æ¤Ä»¤Ï3ËÜ¤¯¤é¤¤¤Ç¡Ä¤Ã¤Æ·×»»¤·¤Æ¶âÊ§¤Ã¤Æ¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¡¢°û¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¸å¤Ç¡È¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤È¡£¶â³Ûµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤À¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ª¶â¤Î¤³¤È¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¤Û¤ó¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¡Ö¤¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤È¤¿¤ó¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬²¶¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸½¼Â¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È²÷´¶¤Ë»÷¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÀµÄ¾¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£