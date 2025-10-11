「Snow Man」宮舘涼太（32）が10日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。幼稚園からの幼なじみだというメンバーの渡辺翔太（32）との運命の再会を振り返った。

渡辺とは幼稚園から一緒の幼なじみ。生まれた病院まで一緒で「それは僕は不思議に思ってるというか」と宮舘。とはいえ、小学校、中学校は違ったというが、「僕、中学1年生で（事務所に）入ったんですけど、中学1年生でオーディション受けた会場に先生としてジュニアの方が何人か前でお手本で教えてくれるんですけど、そのお手本の先生の中に翔太がいて。そのオーディション会場で再会しました」と明かした。

これにはMCの藤ヶ谷太輔も「先輩なの？」と驚き。「先輩です。何カ月かの先輩です」と宮舘。そこに渡辺がいることを知っていたわけでもないといい、「会場に行ったら前で先生として渡辺翔太がいたんです。向こうから来てくれたんですよ。“おお、何してんだ”って。“来ちゃった”って言って」と再会を振り返りつつ「何を考えてるかも、顔色一つでわかるというか、それぐらいの仲なので。まず同じグループになるっていうことも凄いことだなあって思いますし」と話した。

藤ヶ谷が「幼馴染のツーショット見たいとか（言われない？）」と聞くと、宮舘は「よく言われます。僕ら幼稚園がお花の名前で組で分かれてて、幼稚園の時はゆり組のお友だちだったんですよ。なので今でもファンの方の間では、通称『ゆり組』。雑誌の取材で“じゃあ次ゆり組の皆さん”みたいな。“ちょっと肩組んでにこやかに”とか言われるんですけど、“32歳ゆり組、肩組んで笑顔でって言われても”みたいなことは2人で話しますけど」と苦笑した。