【お笑いの日】SixTONESジェシー＆田中樹、最強ダンス芸人軍団と圧巻パフォーマンス
TBS系大型特番『お笑いの日2025』（後2：00）が、11日に生放送。2つ目の企画『キングオブミュージックバトル』では、SixTONESのジェシー＆田中樹が、最強ダンス芸人軍団（原西孝幸（FUJIWARA）、キンタロー。、かみちぃ（ジェラードン）、かみちぃ（ジェラードン））が、SixTONES「こっから」で圧巻のパフォーマンスを行った。
【写真】楽しそう！かまいたち＆チョコプラ＆田中樹＆ジェシーが笑顔でズラリ！
『キングオブミュージックバトル』では、人気芸人と一流アーティストが『お笑いの日2025』のために日々練習を重ねた、スペシャルコラボパフォーマンスを生披露。歌・ダンス・演奏などミュージックに関する様々なコラボが実現する。芸人とアーティストが本気で挑むガチコラボ。本気だからこそ笑える、本気だからこそ感動する圧巻のパフォーマンスとなる。
ファンからは「みなさんかっこいい！」「本気すぎる」「足の動きできてる」「感動」「クオリティえぐい」などといった感想が相次いで寄せられている。
■『お笑いの日2025』
総合司会：かまいたち、チョコレートプラネット
スペシャルサポーター：ジェシー、田中樹（SixTONES）
進行：田村真子（TBSアナウンサー）
スペシャルゲスト：明石家さんま、太田光
『キングオブミュージックバトル』
人気芸人と一流アーティストが『お笑いの日2025』のために日々練習を重ねた、スペシャルコラボパフォーマンスを生披露。歌・ダンス・演奏などミュージックに関する様々なコラボが実現する。芸人とアーティストが本気で挑むガチコラボ。本気だからこそ笑える、本気だからこそ感動する圧巻のパフォーマンスとなる。
【ミュージックブロック出演アーティスト】（※50音順）
SixTONES ジェシー・田中樹、ToshI（龍玄とし）、豊原江理佳、乃木坂46、M!LK
【ミュージックブロック出演芸人】（※50音順）
青木マッチョ（かけおち）／AMEMIYA／荒川（エルフ） ／石井（さや香）／ＨＧ（レイザーラモン）／長田庄平（チョコレートプラネット）／オダウエダ／おたけ（ジャングルポケット）／金子きょんちぃ（ぱーてぃーちゃん）／かみちぃ（ジェラードン）／キンタロー。／金ちゃん（鬼越トマホーク）／熊元プロレス（紅しょうが） ／3時のヒロイン／庄司智春（品川庄司）／都留拓也（ラパルフェ）／野田クリスタル（マヂカルラブリー）／信子（ぱーてぃーちゃん）／原西孝幸（FUJIWARA）／ほしのディスコ（パーパー）／松井ケムリ（令和ロマン）／やす子／りなぴっぴ（リンダカラー∞）
【写真】楽しそう！かまいたち＆チョコプラ＆田中樹＆ジェシーが笑顔でズラリ！
『キングオブミュージックバトル』では、人気芸人と一流アーティストが『お笑いの日2025』のために日々練習を重ねた、スペシャルコラボパフォーマンスを生披露。歌・ダンス・演奏などミュージックに関する様々なコラボが実現する。芸人とアーティストが本気で挑むガチコラボ。本気だからこそ笑える、本気だからこそ感動する圧巻のパフォーマンスとなる。
■『お笑いの日2025』
総合司会：かまいたち、チョコレートプラネット
スペシャルサポーター：ジェシー、田中樹（SixTONES）
進行：田村真子（TBSアナウンサー）
スペシャルゲスト：明石家さんま、太田光
『キングオブミュージックバトル』
人気芸人と一流アーティストが『お笑いの日2025』のために日々練習を重ねた、スペシャルコラボパフォーマンスを生披露。歌・ダンス・演奏などミュージックに関する様々なコラボが実現する。芸人とアーティストが本気で挑むガチコラボ。本気だからこそ笑える、本気だからこそ感動する圧巻のパフォーマンスとなる。
【ミュージックブロック出演アーティスト】（※50音順）
SixTONES ジェシー・田中樹、ToshI（龍玄とし）、豊原江理佳、乃木坂46、M!LK
【ミュージックブロック出演芸人】（※50音順）
青木マッチョ（かけおち）／AMEMIYA／荒川（エルフ） ／石井（さや香）／ＨＧ（レイザーラモン）／長田庄平（チョコレートプラネット）／オダウエダ／おたけ（ジャングルポケット）／金子きょんちぃ（ぱーてぃーちゃん）／かみちぃ（ジェラードン）／キンタロー。／金ちゃん（鬼越トマホーク）／熊元プロレス（紅しょうが） ／3時のヒロイン／庄司智春（品川庄司）／都留拓也（ラパルフェ）／野田クリスタル（マヂカルラブリー）／信子（ぱーてぃーちゃん）／原西孝幸（FUJIWARA）／ほしのディスコ（パーパー）／松井ケムリ（令和ロマン）／やす子／りなぴっぴ（リンダカラー∞）