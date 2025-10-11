世界各地で開催されているFIFAワールドカップ予選。現地10日はアフリカ、北中米、ヨーロッパで予選が行われました。

9つのグループに分かれ、各組1位にワールドカップ出場権が与えられるアフリカ予選。B組は今節5得点で快勝した首位のセネガルがワールドカップに王手。最終戦のモーリタニア戦で勝利すれば、ワールドカップ出場が決定します。勝ち点差2で追いかける2位のコンゴ民主共和国は、最終戦のスーダン戦に勝利し、セネガルが敗れれば逆転でのワールドカップ出場。勝ち点で並んだ場合はセネガルが得失点差で大きく上回っているため、セネガルが出場権を獲得する可能性が濃厚です。

C組は最終戦を前にベナン、南アフリカ、ナイジェリアに出場権獲得の可能性。今節勝利し勝ち点17で首位に立つベナンは、最終戦勝ち点14の3位ナイジェリアとの直接対決。勝利すれば初のワールドカップ出場が決定します。一方3位ナイジェリアは、ベナンに勝利し、2位南アフリカが最終戦引き分け以下になれば首位通過の可能性。勝ち点15の2位南アフリカは、最終戦ルワンダ戦に勝利し、ベナンが敗れればワールドカップ出場権獲得。勝ち点で並んだ場合は、得失点差勝負となります。

F組はコートジボワールとガボンの一騎打ち。今節両チーム共に勝利を飾り、勝ち点23で首位コートジボワール、勝ち点22で2位ガボン。最終戦でコートジボワールはケニア、ガボンはブルンジと対戦。コートジボワールは勝利を飾ればワールドカップ出場権獲得。ガボンは勝利して、コートジボワールの引き分け以下を望みます。

北中米予選は、12チームが3組に分かれてのリーグ戦で、各組1位の3チームが出場権を獲得。半分の第3節を終えてA組はスリナムとパナマが勝ち点5。B組はジャマイカを破ったキュラソーが勝ち点7で首位浮上。2位ジャマイカは勝ち点6で追いかけます。

ヨーロッパ予選は、12の組に分かれ各組1位がワールドカップ出場権を獲得。A組はスロバキアが北アイルランドに敗れ、ドイツが勝利。半分の3試合を終えてドイツ、北アイルランド、スロバキアが勝ち点6で並び混戦模様。B組はスイス、D組はフランスが開幕3連勝でワールドカップ出場に前進。J組は北マケドニアが、敵地でベルギーと引き分けて首位をキープしました。

【10日のワールドカップ予選結果】※左側がホーム

＜アフリカ＞

◆B組

トーゴ 0−1 コンゴ民主共和国

スーダン 0−0 モーリタニア

南スーダン 0−5 セネガル

◆C組

レソト 1−2 ナイジェリア

ジンバブエ 0−0 南アフリカ

ルワンダ 0−1 ベナン

◆F組

セーシェル 0−7 コートジボワール

ガンビア 3−4 ガボン

◆H組

サントメ・プリンシペ 0−6 チュニジア

＜北中米＞

◆A組

スリナム 1−1 グアテマラ

エルサルバドル 0−1 パナマ

◆B組

バミューダ 0−3 トリニダード･トバゴ

キュラソー 2−0 ジャマイカ

＜ヨーロッパ＞◆A組ドイツ 4−0 ルクセンブルク北アイルランド 2−0 スロバキア◆B組コソボ 0−0 スロベニアスウェーデン 0−2 スイス◆D組フランス 3−0 アゼルバイジャンアイスランド 3−5 ウクライナ◆J組カザフスタン 4−0 リヒテンシュタインベルギー 0−0 北マケドニア