銀座No.1ホステスが明かす「思い通りに人を動かす」技術。悪用厳禁の“ズルい心理学”
―［経済レポーター×銀座No.1ホステス・山崎みほ］―
「部下が指示を聞いてくれていない…」「社内イベントの参加率が悪い…」
あんなに頼んだのになぜ？と困ってしまったことはありませんか？
実は、ストレートにお願いするだけでは、人はなかなか動いてくれないものーーほんの少し工夫するだけで、聞いてもらえる確率はグッと上がります。
昼は経済レポーターとして上場企業の社長たちを取材し、夜は銀座ホステスとしてトップクラスのビジネスパーソンを接客してきた私が、現場で学んだ「人の心の動かし方」についてお話しします。ビジネスマンのあなたの「今日から使える武器」になれば幸いです。
◆「ホステスの誕生日＝お金を使わせられそう」と思わせない工夫
夜の世界では、ホステスの誕生日をはじめとしたイベント事が多く行われます。でも、
「バースデーイベントをするからお祝いに来てほしい」
と伝えるだけでは、お客様に「営業された」「人数合わせにされている」「お金を使わせられそうだ」という印象を与えてしまい、簡単に来店には繋がりません。
もちろん、ただ告知するだけでお客様を呼べるアイドル的な人気のホステスもいますが、私はそうではないので、ある工夫をしていました。
それは、お客様を“巻き込む”ことです。
◆ホステス流、相手を巻き込む方法とは？
たとえば、誕生日の1か月以上前に、そもそも「バースデーイベントを行なうかどうか」をお客様100人ほどに相談してしまいます（夜の世界では、バースデーイベントはホステス全員が必ず行なうわけではなく、ある程度お客様を呼べる自信がない限りは実施したがらないホステスが大半です）。
「こういう理由で、バースデーイベントをやろうか迷っているんだけど、どう思う？」と聞くのです。
このとき、「このお客様ならきっと、こんな背景を伝えれば『やってみたら？』と答えてくださるだろうな」というストーリーを、個別に考え抜いた上で相談します。
後押ししてくれる返事がきたら、「〇〇さんがそう言ってくれたおかげで勇気が出たので、思い切ってイベントやってみます！」と伝えます。
ホステスにとって、バースデーは年に1度の一大イベントであることをお客様も知っているので、そんな大きな決断を自分に相談してくれたら特別感がありますし、「顔を出してあげなきゃな」と自然に思ってくださいます。
当時、多くの夜のお店では、1日に10〜20組ほどのお客様に来ていただけたらイベント成功とされていましたが、私はお客様を巻き込むことを意識するようにしたら、1日で40組、2日間で約70組ものお客様に来ていただくことができました。
◆アドバイスを聞こうとする姿勢が大切
ちなみに、少数派の「イベントはやらなくていいのでは？」というお客様には、「〇〇さんの言う通り、やらない方向で考えたけど、お店に言われてやることに決まっちゃった…」などと伝えて、あくまでもアドバイスを聞こうとした姿勢は見せておきます。
また、どのお客様がどんな意見をくれたかはすべてメモしておき、来店されたら「不安だったけど、〇〇さんがくれたこの言葉がとても響いたから頑張れた」とひとりひとりにしっかりと感謝を伝えます。
そうやってイベントに“巻き込む”ことで、お客様は「一方的に営業をかけられた」という嫌な気持ちになることなく、一緒に楽しんでくださったり、応援してくださいます。
◆人は“自分を頼ってくれる相手”が好き
心理学では、相手にアドバイスを求めることで関係を深め、積極的に動いてもらうテクニックを“アドバイス・シーキング”といいます。
言うなれば“巻き込み力”ーー人は、自分を頼ってくれる相手や、自分の意見が反映されたものには特別な思い入れを持つのです。
