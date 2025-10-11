お笑いコンビ「ロッチ」中岡創一（47）が、阪神の佐藤輝明内野手（26）にインタビューした模様が、11日放送のテレビ大阪「生放送！CS直前SP！ タイガースふたたび日本一へ！」（午前11時57分＝関西ローカル）でオンエアされた。中岡が、佐藤選手の「ホームランポーズ」について切り込んだ。

中岡は両手の人さし指を唇に当て、天を指さす決めポーズがおなじみだが、佐藤選手は今季、ホームランを放った後にこのポーズを披露。中岡は今年4月、自身のSNSで「テルがホームラン。あのポーズ見れてドキドキ。1人勝手に興奮です。また見たいです！！」と投稿していた。

インタビューで、中岡が「ホームラン打った後に、（佐藤選手が）カメラに向かってポーズをしてくださるんですけど、僕がよくやるポーズをやっていたように見えるんすよ」と質問。佐藤選手が「はい、やっていました」と明かすと、「やっていましたよね？ やったー！ ありがとうございます！」と大喜びした。

佐藤選手は「何かやりたいなと思って。中岡さんがやっていたので」と説明。しかし中岡が「でもそれの反応があんまりよくなかったのか、途中からあまりやってなかったですよね」とツッコミを入れると、佐藤選手も「思ったよりも、みんなあんまり反応してくれなくて…」と苦笑。

中岡が「反応なかったですよね。すみません」と謝ると、佐藤選手も「みんな、見てないのかな…」と応じた。

また、来シーズンのホームランポーズの話題になり、佐藤選手が「もちろん（中岡ポーズは）候補には入っていますし…」と言うと、中岡は「それ絶対やめますやん！」と再びツッコミを入れつつ、「でもやってくれただけで十分」と感謝していた。