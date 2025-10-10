現行の日本語ラップシーンにおいて全国区のニュースターを数々送り出している土地のひとつ、和歌山。この地の代表的存在として絶大な支持を誇るラッパー・MIKADOの初となるワンマンライブ『HELLO GUNSO』が11月25日（火）に渋谷WWW Xにて開催決定となった。

MIKADOは2001年生まれ、和歌山県和歌山市築港出身のラッパー。

今年6月に全21曲収録という大作アルバム『HOMUNCULUS』リリース、そして『MIKADO HOMUNCULUS CLUB TOUR 2025』を全国23箇所にて敢行し、全国各地でフロアを席巻今や飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍する中、今回のワンマンライブは、各地のヘッズが押し寄せるきらびやかなツアーとはまったく異なる内容となるようだ。

本公演『HELLO GUNSO』はMIKADOによる独演会に近い形でのステージングを予定しているとのこと。

和歌山から東京、全国各地へと名を轟かせていった彼の足跡を辿るかのように、過去・現在・未来を集約した表現に挑む。

持てる力の限りを尽くした、キャリアの集大成的なライブとなることが予想される。

さて、ツアータイトルが指す「GUNSO」とは一体何なのだろうか？ 今は明かされないその真意は、今後の彼の動向とともに浮かび上がってくるだろう。ともかくこれは、歴史の一頁に刻まれるべき新たな事件と言える挑戦となる。

スター、ヒーロー、キング、アンダーグラウンド、オーバーグラウンド......そうした手垢のついたフレーズはMIKADOという存在を形容するに値しない。「MIKADOはMIKADOである」ということの証左となる、見逃せない一夜になるだろう。

BASE. TEXT：松島広人

ARTWORK DESIGN：SICK ON PRAY @sickonpray

EVENT INFORMATION

タイトル：WWW presents MIKADO ONE MAN LIVE『HELLO GUNSO』

日 程：2025年11月25日（火）

時 間：OPEN 19:00｜START 20:00

会 場：WWW X

出 演：MIKADO

チケット：\3,800（税込｜オールスタンディング｜ドリンク代別）

e+

ローチケ 【Lコード：75651】

先行抽選：10月10日（金）19:00〜10月14日（火）23:59まで

入金期間：10月16日（木）15:00〜10月20日（月）21:00まで

問 合：WWW X 03-5458-7688

公演詳細：

※未成年入場OK