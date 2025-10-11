牧場に捨てられていたわんこの物語が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で556万回再生を突破し、「泣いてしまった…」「どんどん家庭犬になっていく姿に感動」「いいねを１万個はつけたい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：牧場に捨てられていた『ボロボロの犬』→飼い始めた結果、心を開かずに…涙腺崩壊する『37日後の光景』】

牧場に捨てられていた犬

YouTubeチャンネル「ベーコン家のポテとひだり」の投稿主さんが紹介したのは、保護犬『チャーリー』ちゃんとの出会いのエピソードです。チャーリーちゃんは、牧場で捨てられていたところを保護されたわんこだったそう。皮膚病を患っていて毛は抜けており、ボロボロの体で頑張って生きていたのだとか。

その話を聞いた投稿主さんは、チャーリーちゃんを家族として迎え入れることに決めました。300キロの長距離移動でしたが、先住犬の『ポテ』ちゃん、『ひだり』ちゃんも一緒に迎えに行ったそうです。しかし、チャーリーちゃんはすっかり心を閉ざしており、家に連れて帰ったあともなかなか心を開かなかったそうです。

チャーリーちゃんが心を開くまで

しかし投稿主さんは、チャーリーちゃんとの暮らしを諦めませんでした。初めは部屋の隅で固まっていただけのチャーリーちゃんでしたが、徐々に距離が縮まってきたといいます。また、ポテちゃんとひだりちゃんも、チャーリーちゃんの存在をすぐに受け入れたそうです。

怖がりなチャーリーちゃんに、2匹の対応は非常に紳士でした。無理に近寄ることもなく、吠えて威嚇することもなく、ただただ静かにチャーリーちゃんを見守っていたのです。その結果、37日後には、チャーリーちゃんから先住犬たちに近寄ってくるまでに成長しました。

まだお散歩に行くことは難しいものの、家族だけには心を開いてくれたチャーリーちゃん。優しいご家族のサポートのおかげで、第2の犬生を歩み出すことが出来たのですね。

この投稿に思わず涙した人は多い様子。「家族に迎えてくれたパパママに感謝です」「いい飼い主に巡り合ってよかった」「素敵な動画ありがとうございます」などさまざまなコメントが寄せられました。

現在の3匹の様子にホッコリ

そして現在、チャーリーちゃんは、お散歩どころか遠出まで出来るほどに成長！最近では、みんなでボート乗りに行ったそうです。

ボートに乗る前はちょっぴり怖がっていたチャーリーちゃんですが、乗ってしまうと、流れる景色を見つめるほど余裕があったそう。すっかり家庭犬となったチャーリーちゃんの姿からは、投稿主さんと先住犬の愛が伝わってくるのでした。

YouTubeチャンネル「ベーコン家のポテとひだり」には、ポテちゃん＆ひだりちゃん＆チャーリーちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ベーコン家のポテとひだり」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。