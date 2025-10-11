無双状態の佐々木朗希は「他チームに非情な手品を仕掛けたように感じる」 ドジャース専門メディア「これは公平なのか？」
救援登板で無双状態に入っている佐々木朗希(C)Getty Images
ドジャースの佐々木朗希が無双状態に入った。現地時間10月9日の本拠地ドジャースタジアムで行われたフィリーズとのナ・リーグ地区シリーズ第4戦に8回から救援登板。3回36球を投げ、無安打無失点のパーフェクト投球を披露した。
【動画】佐々木朗希、魂の完全投球！ 強打者たちをねじ伏せた空振りシーン
ポストシーズンではクローザーを含め、重要な局面でのリリーフが続く右腕は、4登板で5回1/3を1安打5奪三振。無四死球と盤石の安定感を誇る。ストレートは常時100マイル（約160.9キロ）前後を計測。右肩のインピンジメント症候群に悩まされ、球速低下が心配された頃の姿は、もう見られない。
ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、「ドジャースが佐々木朗希で他チームに非情な手品を仕掛けたように感じる」と題した記事を掲載。そして、副題には「これは公平なのか？」と添えている。
記事では自慢の速球に加え、毎分わずか427回転の鋭いフォークボールにも触れている。3イニングの完全投球で「ポストシーズンの成功がフロックではないことを証明した」と記し、こう続けた。
「これら全ての結果が、シーズン序盤には他球団から笑われ、わずか1ヶ月前には彼のルーキーシーズンが完全に失敗に終わるかのように見えた投手によるものだ。これは彼を信じ続けた（しかし、正直に言ってそう言える人がいるだろうか？）人物の功績であり、そしてドジャースの投手コーチ陣の指導力の賜物でもある」
あまりの“変身”ぶりが、タイトルの「手品」「公平」という言葉につながるのだろう。そして、同メディアは「ササキの3イニングは来季、何ができるようになるかを示す信じられないほどの予告編だ」と断じた。
救援登板は期間限定という見方で、今季限りでの現役引退を表明しているクレイトン・カーショー、レッドソックスにトレード移籍したダスティン・メイに代わる来季の先発ローテーション投手として期待。「ササキがこれほどまでに見えるのなら、ドジャースのローテーションは、来年は打たれることがないかもしれない」と明るい展望を示した。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]