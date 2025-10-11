◇パCSファーストステージ第1戦 オリックスー日本ハム（2025年10月11日 エスコンF）

「2025 パーソル クライマックスシリーズ（CS）パ」ファーストステージ（S）のオリックス―日本ハム戦が11日に行われた。

ポストシーズン初登板に臨んだオリックス・山下舜平大投手（23）は、6回6安打2失点で降板。試合を作ったが、打線の援護に恵まれず白星とはならなかった。

初回先頭の矢沢、石井と2者連続で見逃し三振を奪い、レイエスには右前打を浴びるも清宮幸を空振り三振に仕留めてアウト全てを三振で奪う立ち上がり。最速158キロの直球に代名詞のカーブとフォークを組み合わせ、真っ向勝負を挑んだ。

2回に先頭・郡司の右越え二塁打と犠打で1死三塁を背負い、万波に投じた137キロフォークを左前に運ばれて先制点を献上。3回は3者凡退も、4回2死から郡司に甘く入った初球のフォークを左翼席に運ばれ追加点を失った。

5回は先頭・万波の二塁打と自らの暴投で無死三塁を背負うも、後続を断ちピンチを脱出。6回はこの日最速タイの158キロを3度計測し、2番・石井から始まる上位打線を3者凡退に仕留めてこの回限りで降板となった。

今季は腰の違和感を訴えて緊急降板した3月7日の巨人戦（オープン戦）を最後に、戦線を離脱。2軍でリハビリと再発予防のトレーニングに励み、9月7日の日本ハム戦で今季初登板した。同27日の楽天戦では7回3安打無失点と好投し、チームのCS進出を確定させる自身388日ぶりの白星。レギュラーシーズンでは先発として3試合に登板して防御率1・37、計19回2/3を投げて30奪三振と圧倒的な数字を残していた。

新人王に輝いた23年は、夏場に第三腰椎分離症を発症。「（相手は）いろんな練習をしていると思うんですけど、あまり相手バッターを気にせずに、自分の球で勝負するだけ。（作戦を）してきたらしてきたで、試合中に考えればいい」と、自身初の大舞台での登板に向けて意気込んでいた。

▼オリックス・山下（6回2失点で）「最初は力んでしまっていたんですが、投げていくうちに徐々に力も抜けて、カーブやフォークも使いながら、うまくカウントを進められていたところもあったのですが、それだけに点を取られてしまったところが、ただただ悔しいです」