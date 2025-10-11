タレント明石家さんま（70）と爆笑問題の太田光（60）が11日、TBS系「お笑いの日2025」（午後2時）にVTR出演。一度限りのコンビを結成することが明らかになった。

東西芸人がコラボネタを披露。その後、さんまと太田の楽屋打ち合わせの様子がVTRで公開された。

9月某日。控室からは太田が登場。その太田がさんまのいる控室へ。番組によると「太田の熱烈ラブコール」で、さんまとの共演が実現したという。さんまが「お前がネタをつくります言うて…」と切り出すと、太田は「まさか出るとは思ってない誰1人」と驚きの声を上げた。さんま側から「頭だけきっちり行こうか」と提案。時事ネタを織り交ぜていくという。

VTRが終わると、スタジオのチョコレートプラネットの長田庄平が「ネタ披露は番組の後半となります」と説明。2人の控室が生放送中に中継されるという。

総合司会はかまいたちの山内健司と濱家隆一、チョコレートプラネットの長田庄平、松尾駿。スペシャルサポーターはSixTONESのジェシーと田中樹が就任。進行は同局の田村真子アナ。