【紫菊賞】断然人気ロードラヴォールがデビュー2連勝

10月11日、京都競馬場で行われた8R・紫菊賞（2歳1勝クラス・芝2000m）は、川田将雅騎乗の1番人気、ロードラヴォール（牡2・栗東・中内田充正）が勝利した。クビ差の2着にサトノアイボリー（牡2・栗東・杉山晴紀）、3着にユメシルベ（牝2・美浦・粕谷昌央）が入った。勝ちタイムは1:59.3（良）。

2番人気で和田竜二騎乗、ブルースカイブルー（牡2・栗東・平田修）は、4着敗退。

母はオープンで活躍したオールフォーラヴ

川田将雅騎乗の1番人気、ロードラヴォールがデビュー2連勝を飾った。スタートダッシュを決めて1コーナーではコーナーワークで先頭に出る形。向こう正面に入ってからは2番手の馬がピッタリとマーク。並走の形で、勝負どころでも後方からライバルが次々と押し寄せたが、先頭を譲らず直線でも粘り込んだ。最後までしぶとく、厳しい展開でも力で押し切った。

ロードラヴォール 2戦2勝

（牡2・栗東・中内田充正）

父：エピファネイア

母：オールフォーラヴ

母父：ディープインパクト

馬主：ロードホースクラブ

生産者：ケイアイファーム