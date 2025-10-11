影山優佳（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/10/11】元日向坂46の影山優佳が10月10日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】影山優佳、ノースリーブで色白素肌輝く

◆影山優佳、ノースリーブ姿披露


影山は「よく頑張っていると、銭湯に行きたくなります」とコメントし、ライン入りの白のニットベストにメガネを合わせたカジュアルでスポーティーなコーディネートを披露。ノースリーブから、色白の素肌が際立っている。

◆影山優佳の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「洗練されてる」「凛として美しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】