DXTEEN、頭ポンポン＆肩組みに胸キュン 福岡出身・大久保波留が青春ソングで美声響かす【TGC北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/11】6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN（ディエックスティーン）が10月11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。
【写真】ラポネ所属アイドル、青春ソングで可愛いポーズ
DXTEENのステージは、2人の距離が縮まる様子を描いた9月24日にリリースされたばかりの新曲『両⽚想い』で幕開けし、サビの可愛い振り付けに会場は胸キュン。福岡県出身の大久保波留が見事な高音を響かせるなど、歌唱力もアピールした。
2曲目の『DREAMLIKE』ではタオルを振り回して、会場に一体感を演出。メンバー同士で肩を組んだり、大久保が寺尾香信の頭をポンポンしたりするなど、仲の良さが感じられるパフォーマンスを披露した。
最後には谷口太一の挨拶に続き、全員で「ありがとうございました」と感謝。ステージを後にする直前までファンに手を振り続けた。
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
M1.両⽚想い
M2.DREAMLIKE
