¤Ê¤´¤ß¡¢¥¥Ã¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦Ë¾Íö¤È¼ê·Ò¤®¥é¥ó¥¦¥§¥¤ ¥ß¥Ë¥¹¥«¤«¤é¤Þ¤Ã¤¹¤°ÈþµÓµ±¤¯¡ÚTGCËÌ¶å½£2025¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/11¡ÛYouTuber¡¦¤Ê¤³¤Ê¤³¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤´¤ß¤È¥¥Ã¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎË¾Íö¤¬11Æü¡¢Ê¡²¬¡¦ËÌ¶å½£»Ô¤ÎÀ¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì¿·´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖTGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖTGCËÌ¶å½£2025¡×¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤´¤ß¡õË¾Íö¡¢°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÁ´ÎÏ¾Ð´é
https://twitter.com/modelpress/status/1976892890447257775
¥×¥ê¡¼¥Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤«¤éÈþ¤·¤¤µÓ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¤Ê¤´¤ß¡£Ë¾Íö¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤Ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¼ê¤ò·Ò¤®¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òïèÊâ¤·¤¿2¿Í¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥È¥Ã¥×¤Ç¿Íº¹¤·»Ø¤òËË¤ËÅö¤Æ¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î»ÅÁð¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
2017Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎË¾Íö¡£Instagram¤äYouTube¤Ë¤Æ¡¢¼«¿È¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¹©ºî¤Ê¤É¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ñÁÛÅ·³°¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¿ÍÊÁ¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï300Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ç¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢NHK E¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¡ÊËè½µ·îÍË16¡§30¡Á16¡§59¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¶Ë¸ÂÉ×ÉØ¡×¡Ê´Ø¥Æ¥ì¡ßDMM¡¿2024Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖTGC¡×ÃÏÊýºÇÂ¿9²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡ÖTGCËÌ¶å½£2025¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖFlourish¡×¡£½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ïã·Æ£ÈôÄ»¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢±Ç²è¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÎø¡×¤«¤éáÄ¿¿¤¢¤ß¡õã·Æ£½á¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢ÇÐÍ¥¡¢½÷Í¥¤¿¤Á¡£FANTASTICS¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢FRUITS ZIPPER¤äME:I¡¢¥Þ¥ë¥·¥£¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤È±§³ÀÈþÎ¤¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¤Ê¤´¤ß¡õË¾Íö¡¢¼ê·Ò¤®¥é¥ó¥¦¥§¥¤
¢¡¡ÖTGCËÌ¶å½£¡×9²óÌÜ¤Î³«ºÅ
