Dream Ami、美背中全開キャミソール姿に反響「健康的」「ラインがきれい」
【モデルプレス＝2025/10/11】歌手のDream Amiが10月10日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿で美しい背中を見せたショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】Dream Ami「ラインがきれい」美背中ざっくりコーデ
Amiは「久しぶりにガールズダンスを踊ったら、やっぱり腰の柔らかさってめちゃくちゃ大事だなぁと痛感」とコメント。淡いピンクのキャミソールに白のパンツを合わせ、ナチュラルな笑顔で振り返る姿を見せている。肩から背中にかけてのラインが美しく、ヘルシーな魅力があふれる1枚となっている。
Dream Amiの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ナチュラルで可愛い」「健康的」「背中のラインがきれい」「スタイルいい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
