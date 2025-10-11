中東のドバイに誕生したプロ野球リーグ「ベースボール・ユナイテッド」。今年１１月には約１か月のリーグ戦が開催されるが、ＴＢＳの人気スポーツドキュメンタリー番組「バース・デイ」（金曜・深夜）では、この新リーグの出場選手枠を確保。番組内でトライアウトを開催し、選手を派遣することになった。

その名も「ＰＬＡＮ Ｄ」。３日午前１時２３分から放送された同番組では、総勢２９７人から勝ち抜いた野手４５人による第２ステージのトライアウトが放送され、野球ファンを中心に感動の声がＳＮＳを席巻している。

番組ではトライアウトに臨む男たちの人間ドラマにもスポットライトを当てる。元巨人で現在は野球指導者の村上海斗、早実で「腕立て王子」の異名を誇り、韓国ロッテジャイアンツでもプレーした安田権守（こんす）、社会人野球の日本製鉄山口で強打者として活躍した出口航平らが、それぞれ熱い思いを胸に夢切符を奪い取るべく白球に懸ける。

彼らをサポートする元ＷＢＣ日本代表の内川聖一氏、「ドリームサポーター」の元日本ハム・杉谷拳士氏らのコメントも見逃せない。野球ファンにはたまらない内容となっている。

この模様はＴＶｅｒとＴＢＳスポーツ公式ＹｏｕＴｕｂｅで無料配信中。また「運命の最終合宿ステージ」の様子は２５日午前１時２３分から「バース・デイ」にて放送予定。夢をつかむのは果たして誰か。男たちのチャレンジをまぶたに焼き付けたい。