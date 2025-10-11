タレントの東原亜希（42）が11日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。双子育児の動画をアップし、16歳長女が双子の妹が生まれた時の思い出を明かす場面があった。

東原は08年1月に柔道の日本代表男子前監督でシドニー五輪100キロ超級金メダリストの井上康生氏と結婚。09年5月に長女、10年11月に長男、15年7月に双子の女児を出産し、4人の子供を育てている。

動画では長女も一部トークに参加。母の双子出産について覚えているか聞かれると、「病院にいる時は覚えてる。（双子を）産む時に」と答えた。驚いた東原は「怖かった?」と再び質問。長女は「全然」と即答し、「じゃがりこ食べてた」とほほ笑ましいエピソードを披露した。

「じゃがりこ食べてて、パパに“ママは何も食べられないから目の前で食べないで”って言われた」と長女が父・井上氏とのやりとりを明かすと、スタッフは井上氏の言葉に「優しい」と感激した。

長女の記憶を聞かされた東原は大笑い。「生まれた感動ではなくて、じゃがりこのやりとりについて覚えてる」と笑いが止まらなかった。