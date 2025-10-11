à¥Ó¡¼¥ëÊÒ¼ê¤Î¤¦¤Ä¤íÌÜá33ºÐ¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Û¤í¿ì¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¬¡Ä¡×¡Ö¤¯¤¿¤Ó¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×
¥ß¥Ã¥¡¼¤Î¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸T¥·¥ã¥Ä
¡¡¸µSKE48¤Î¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤(33)¤¬¥Ó¡¼¥ëÊÒ¼ê¤Ë¤Û¤í¿ì¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊç¼õÉÕÃæ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç11·î8Æü¤Ë²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÃÂÀ¸Æü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹ðÃÎ¡£
¡¡¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¹õ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤Ä¤í¤ÊÌÜ¤ò¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö#¼Ì¿¿¤ÏÁ°¤Ë¥³¥é¥à¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¿#¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸£ô¥·¥ã¥Ä¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ï¥Ã¡ª²Ä°¦¤¤¡ª¡Ö¼Ì¿¿¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¡×¡Ö¤¢¤«¤ê¤ó¤â¥Ó¡¼¥ë¤ÎÌ£¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¡Ä¡×¡Ö¤¨¤é¤¤¤¯¤¿¤Ó¤ì¤¿T¥·¥ã¥ÄÃå¤Æ¤ë¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤¿¤é¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£