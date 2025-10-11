¡Ö¥ä¥¯¥¶¤À¤Ã¤¿º¢¡Ä¡×à»ÉÀÄ¥á¥¤¥¯á¤Î80ºÐà¹ñÊõÇÐÍ¥á¤ËSNSÁûÁ³¡Ö¥É¥ó°ú¤¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡×¡Ö·ìÈôË÷¤â¥ê¥¢¥ë¡×¡Ö¥·¥Ö¥¤¡×±Ç²è¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
½÷·Á¤«¤é°ìÅ¾à°Û·Á¤ÎÈþá¤ËÈ¿¶Á
¡¡±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÇÍÅ±ð¤Ê½÷·Á¤ò±é¤¸ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæÞ£(80)¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ±é¤¸¤¿¥ä¥¯¥¶Ìò¤Îà»ÉÀÄ¥á¥¤¥¯á¤ÇºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤ÎÄï»Ò¤ÇÉñÆ§²È¤ÎÀÐ¸¶ÎÔ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÞ£¤µ¤ó¤¬¥ä¥¯¥¶¤À¤Ã¤¿º¢¡Ä¡£»ÉÀÄ¡¢Èþ¤·¤¤¡Ä¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÅÄÃæ¤Î¶»¸µ¤ËÁ¯¤ä¤«¤ÊÏÂÄ¦¤ê¤Î»ÉÀÄ¤ò»Ü¤·¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡Ö¾×·â¡×¡Ö¿§µ¤¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀÐ¸¶¤Ï¡Ö¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥µ¥ó¥Õ¥£¥ê¡¼¥È´ÆÆÄ¤¬Á´ÊÔÆüËÜ¥í¥±¤Ç»£±Æ¤·¤¿2018Ç¯¤Î±Ç²è¡£1954Ç¯¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Îº®ÆÙ¤È¤·¤¿ÆüËÜ(Âçºå)¤ÎÉ÷·Ê¤¬¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤±Ç²è¤Ç¤¹¡×¤ÈNetflix±Ç²è¡Ö¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¡×¤ò¾Ò²ð¡£ÊÆÊ¼¤¬Âçºå¤Î¥ä¥¯¥¶¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¡¢¥ä¥¯¥¶¤ò±é¤¸¤¿ÅÄÃæ¤Î»ÉÀÄ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡¡¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ç¤Î½÷·Á»Ñ¤«¤é°ìÅ¾¡¢°µ¤Î¤¢¤ë¥ä¥¯¥¶»Ñ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤âÊ¨Æ¡£¡Ö¥ä¥¯¥¶Ìò¤Ï¥Ï¥Þ¤êÌò¤Ç¤¹¤è¤Í¡ÁÂº·É¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÌò¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö»ÉÀÄ¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÞ£¤µ¤ó¥·¥Ö¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö°ì½Ö¡¢¥É¥ó°ú¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¡Ö·ìÈôË÷¤â¥ê¥¢¥ë¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£