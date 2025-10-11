松山英樹が22位で最終日へ 米澤蓮10位、金谷拓実は18位
＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS 3日目◇11日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞米国男子ツアー日本大会の第3ラウンドが終了した。松山英樹は5バーディ・1トリプルボギーの「69」で回り、トータル4アンダー・22位タイで最終日に臨む。
【写真】雨の中でも大ギャラリーがつきました
米澤蓮は「65」を叩き出し、日本勢トップのトータル7アンダー・10位タイ。金谷拓実はトータル5アンダー・18位タイ、比嘉一貴はトータル4アンダー・22位タイにつけた。中島啓太はトータル1オーバー・44位タイ。石川遼は「75」を喫し、トータル9オーバー・73位タイに沈んだ。トータル12アンダー・首位にはザンダー・シャウフェレとマックス・グレイザーマン（ともに米国）が並んだ。今大会の賞金総額は800万ドル（約12億2029万円）。優勝者には144万ドル（約2億1965万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ベイカレントクラシック リーダーボード
不変のセッティングで挑む日本決戦 松山英樹は“直線”フェースが好み？
米ツアー昇格までの1年をともに戦った原英莉花のクラブセッティング【写真アリ】
＜LIVE＞勝みなみは？ 米女子スコア速報中
渋野、原は？ 国内女子ツアー2日目の結果
【写真】雨の中でも大ギャラリーがつきました
米澤蓮は「65」を叩き出し、日本勢トップのトータル7アンダー・10位タイ。金谷拓実はトータル5アンダー・18位タイ、比嘉一貴はトータル4アンダー・22位タイにつけた。中島啓太はトータル1オーバー・44位タイ。石川遼は「75」を喫し、トータル9オーバー・73位タイに沈んだ。トータル12アンダー・首位にはザンダー・シャウフェレとマックス・グレイザーマン（ともに米国）が並んだ。今大会の賞金総額は800万ドル（約12億2029万円）。優勝者には144万ドル（約2億1965万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ベイカレントクラシック リーダーボード
不変のセッティングで挑む日本決戦 松山英樹は“直線”フェースが好み？
米ツアー昇格までの1年をともに戦った原英莉花のクラブセッティング【写真アリ】
＜LIVE＞勝みなみは？ 米女子スコア速報中
渋野、原は？ 国内女子ツアー2日目の結果