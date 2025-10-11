河本結が今季2勝目に王手 岩井千怜ら2位、渋野日向子と原英莉花は予選落ち
＜スタンレーレディスホンダ 2日目◇11日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが終了した。黄金世代の河本結が5バーディ・2ボギーの「69」をマーク。トータル10アンダー・単独首位に浮上し、今季2勝目、ツアー通算4勝目に王手をかけた。
【写真】これぞホンダ！ 優勝副賞は真っ赤なスポーツカー！
トータル9アンダー・2位タイに岩井千怜、桑木志帆、福山恵梨。トータル8アンダー・5位タイには古江彩佳と佐久間朱莉が続いた。ルーキーの吉田鈴、アマチュアの岩永杏奈らはトータル7アンダー・7位タイ。昨年覇者の佐藤心結はトータル6アンダー・10位タイ、先週の「日本女子オープン」を制した堀琴音はトータル5アンダー・17位タイにつけた。岩井、古江らと同じく米ツアーが主戦場の渋野日向子はトータルイーブンパー・61位タイで予選落ち。今季日本初出場の原英莉花も同じく61位で決勝進出を逃した。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には2160万円が贈られる。【第2ラウンドの上位成績】1位：河本結（-10）2位：岩井千怜（-9）2位：桑木志帆（-9）2位：福山恵梨（-9）5位：古江彩佳（-8）5位：佐久間朱莉（-8）7位：三ヶ島かな（-7）7位：吉田鈴（-7）7位：岩永杏奈（-7）10位：佐藤心結（-6）10位：柏原明日架（-6）10位：渡邉彩香（-6）ほか4人
