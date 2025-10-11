あばれる君「息子が次の試合でホームランを打ちそう」な芸人仲間からのプレゼントを披露「最高のTシャツじゃん!!!!」「打てるよ！打つよ！絶対！」
3児の父でお笑い芸人のあばれる君（39）が9日、自身のインスタグラムを更新。お笑いタレント・かごしま太郎（30）からプレゼントされたという“珍しい”プレゼントを紹介した。
【写真】大谷翔平選手の“顔だらけTシャツ”でポーズを取るあばれる君
あばれる君は「息子が次の試合でホームランを打ちそうな気がしてなりません かごしま太郎君から誕生日に頂いたTシャツ」とつづり、ドジャース・大谷翔平選手の「顔」のプリントで埋め尽くされたTシャツを自身が着用しているショットと、息子が着用してうれしそうな様子のショットをアップした。
この投稿にファンからは「大谷さんTシャツパワーとあばれる君パパの応援でホームラン打ちますよーに」「打てるよ！打つよ！絶対！」「最高のТシャツじゃん!!!!」などの声が寄せられている。
あばれる君は2013年10月に高校時代から交際していた一般女性の由夏さんと結婚。16年6月に長男、21年8月に次男、24年8月に三男の誕生を報告している。
