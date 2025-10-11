◇セCSファーストステージ第1戦 巨人―DeNA（2025年10月11日 横浜）

巨人の5年目右腕・山崎伊織投手（27）が11日、敵地・横浜で開催されたセ・リーグのクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ第1戦に先発登板。相手主砲・筒香に2被弾するなど6回5安打4失点で降板した。

前日10日に誕生日を迎え、この日が27歳初登板。同じ誕生日で29歳になった岸田とバッテリーを組んでマウンドに上がった。

だが2回、先頭の4番・筒香へ2ボールから投じた高めスライダーを右翼スタンドに運ばれて先制を許すと、3回には蝦名の左前適時打で2失点目。

この回、さらに一塁けん制時にプロ初のボークを取られ、直後に死球とピンチが続き、2死一、三塁から筒香に内角高め直球を右翼線にはじき返されて3点目を失った。

それでも0―3で迎えた4回の攻撃で若林が反撃の1号2ラン。1点差となったことで4回から5回にかけて4者連続三振を奪うなど2イニング連続で3者凡退と力投した。

だが、2―3で迎えた6回、1死から筒香に外角高め直球を左翼ポール直撃の2号ソロとされ、痛恨の4失点目。この回を投げ切って降板となった。

投球内容は6回で打者24人に対して102球を投げ、5安打4失点。6三振を奪い、無四球も1死球を与え、直球の最速は148キロだった。

レギュラーシーズンではチーム最多＆リーグ4位の11勝（4敗）を挙げ、防御率2.07（リーグ3位）、勝率.733（同2位）、131奪三振（リーグ3位）といずれもキャリアハイを更新。DeNA戦は今季4勝（1敗）、通算でもカード別最多の14勝（4敗）と得意にしていることもあり、CS開幕投手の大役を任された。

CSではファイナルステージ第5戦となった昨年10月20日のDeNA戦（東京D）で初登板し、7回途中6安打無失点と好投して初勝利を飾っており、勝率は1.000だった。

▼山崎 悔しいです。試合は終わってないのでチームの逆転を信じてベンチで応援します。