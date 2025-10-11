フランス・パリからイタリア・ミラノへ2025年9月に移住したことを明かした元フジテレビアナウンサー・中村江里子さん（56）が2025年10月7日、自身のインスタグラムを更新し、長文で近況を報告した。

「Milano生活、1ヶ月経ちました！！」

「Milano生活、1ヶ月経ちました！！」と報告した中村さん。「やっと『生活』している感じになってきました」と明かし、「ずっと段ボールから出し入れしていた服達は、やっと出来上がった IKEAのクローゼットにしまい、シワも伸び居心地良さそうになりました」と引っ越し後の片付けを済ませた様子だ。

また、「食卓にライトは１個あったのですが、暗くて暗くて」とのことで、「夜になると、キャンドルスタンドの上に簡易ライトを乗せたり、ベッドサイド用のライトを持ってきたりキャンプみたい」と語っている。

ただ、「オーダーしたはずの次女の勉強デスクも待てど暮らせど届かず、ありとあらゆる明かりを集めて食卓で宿題したり、食事したり」とうまくいかなかったことも明かしつつ、「やっと電気屋さんに来ていただき明るくなりました」と報告した。

ほかにも、イタリア語を勉強中といい、ハッシュタグ「#イタリア語」「#難しい」も添えている。

インスタグラムに投稿された写真では、サングラスをかけ、グレンチェックのジャケットと白いシャツを着用。10枚目の写真では、ゆったりとした袖のニットとパンツを着こなし、愛犬との2ショットを披露している。

この投稿には、「ミラノもお似合いです」「どこにいても前向きな江里子さんステキです」「とても素敵です！」「グレンチェックのブレザーがカッコいいですね」といったコメントが寄せられた。