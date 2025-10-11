ハライチ澤部、ご馳走になったけど「カッケー！山里亮太！」とは“ならなかった”理由
お笑いコンビ・ハライチの澤部佑（39歳）が、10月11日に放送されたバラエティ番組「土曜はナニする！？」（関西テレビ・フジテレビ系）に出演。南海キャンディーズ・山里亮太（48歳）にご馳走になったものの、「カッケー！」とはならなかった出来事を語った。
この日、番組のコーナー「日帰りぷらっとりっぷ」に、ハライチとサンシャイン池崎が登場し、千葉・内房エリアをドライブ旅へ。
その道中、澤部は番組MCの山里にお世話になっていると切り出し、「もつ鍋屋さん行ったときにさ、いたんだよ、山里さん。家族で行ったの、オレ。そしたら山里さんがスタッフさんといてさ。挨拶して。『お世話になってます』なんて言って、ごはん食べて」と、偶然、家族で訪れた飲食店で山里と出くわしたと語る。
そして「山里さんが『先に帰るわ』って。オレらも食べ終わって、お会計、レジのところ行ったら（店員さんが）『もうお会計済んでます』。カッケー！山里亮太！ってなる…はずだったんだけど…」と、素直にカッコいい！とはならなかったという。
それは「山里さんたちが帰る前に、うちの半個室の隣くらいで食べてたから、山里さんは。コソコソ話しだしてね、スタッフさんと。『これ払ったほうがいいヤツだよな？』『払おう、払おう』『急いで食べろ！急いで食べろ！』っていうのが全部聞こえてて（笑）。カッコ悪かったなぁ…感謝はしてますけどね…」と語った。
