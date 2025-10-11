俳優中村雅俊（74）が11日放送のカンテレ「おかべろ」に出演。デビュー後まもなく人気絶頂となった時代の恋バナを繰り広げた。

デビュー前にモテていただろうと問われると、中村は「それはなかったですね」と即答した。「俺ね、慶応なんですよ。それだけでモテるって感じあるじゃないですか。俺、宮城のすごい田舎から出てきてたので、大学の名前言うだけですごいモテると思ってたんですよ」というが、現実には「そんなこと全然なくて」と吐露した。

23歳でデビューし、すぐに人気者となったが「それはモテるとはまた違うじゃないですか…そんなもんです」と苦笑い。24歳で女優・五十嵐淳子と出会い、26歳で結婚。出会いは「文学座の1期先輩の松田優作さんと刑事役で共演したドラマに、ゲストで来た」と回想した。

「若造で結構つっぱってたから、ゲストの女優さんがあいさつに来ても、小っちゃい声で“あい…”みたいな」と、スカしていたことを打ち明け、笑わせた。「居なくなったら“かわいい！”って。（松田さんと）2人でそういうことばっかりしてた」と笑い、「（松田さんは）お茶目な面と繊細な面があった」と、妻との出会い、そして伝説の名優との現場秘話を明かした。

ただ、結婚については周囲に「すごい反対されました。絶対結婚はダメだ、結婚すると人気が落ちる、仕事がなくなるって」と、異性に人気の芸能人ならではの苦労を振り返った。

「ファンクラブも8割以上減ったんです。そうなんだ…って現実を受け止めましたけど。1万人から1800人に減った」と明かし、「裏切り者、中村雅俊…って書かれたスポーツ新聞を今でも持ってます」と、結婚がファンへの裏切り行為と言われるほどの人気ぶり。「今ではいい思い出」と話していた。