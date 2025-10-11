Ìµ¿Íµ¡¤ÎÎÎ¶õ¿¯Æþ½ä¤êÂÐÎ©Àè±Ô²½¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼
¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÎÙ¹ñ¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ÎÂÐÎ©¤¬Àè±Ô²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ÎÄå»¡Ìµ¿Íµ¡¤¬ÎÎ¶õ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ÏÁ´ÌÌÈÝÄê¡£·ÑÀïÇ½ÎÏ¤ò¤½¤°¤¿¤á¥í¥·¥¢¤ÎÀÐÌý»ÜÀß¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¹¶·â¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¡¢¥í¥·¥¢»º¸¶Ìý¤ËÍê¤ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤È¤ÎµµÎö¤Ï¿¼¤¯¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎEU²ÃÌÁ¸ò¾Ä¤Ë¤â±Æ¤òÍî¤È¤¹¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï9·î²¼½Ü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¡£·³¤ËÄ´ºº¤ò»Ø¼¨¤·¡¢º£¸å¤Ï¡ÖÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¡×¤ò¼è¤ë¤È½Ò¤Ù¡¢·âÄÆ¤Ê¤É¶¯¹Å¼êÃÊ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥Ó¥Ï³°Áê¤âX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡¢Ìµ¿Íµ¡¤¬¹ñ¶¤«¤é40¥¥í¤ÎÀ¾Éô¥¶¥«¥ë¥Ñ¥Á¥¢½£Æâ¤Þ¤ÇÈô¤ó¤À·ÐÏ©¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÌÕÌÜ¤Î¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼Åö¶É¼Ô¤Ø¡×¤ÈÄ©È¯Åª¤ËÀâÌÀ¤òµá¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¥·¡¼¥ä¡¼¥ë¥È¡¼³°Ì³ËÇ°×Áê¤Ï¡Öµ¶Êª¤Ç¤¹¡£¤´¼«¿È¤Î¿®ÍÑ¤òÍî¤È¤µ¤Ì¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡Î¾¹ñ´Ø·¸¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÎÎÆâ¤Î¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼·Ï½»Ì±¤Î½è¶ø¤ò½ä¤Ã¤Æ²Ð¼ï¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯2·î¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶³«»Ï¤«¤é°²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£