½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¢¸¶±ÑÍü²Ö¤¬¤Þ¤µ¤«¡¡ÌµÇ°¤ÎÍ½ÁªÍî¤Á¡¡ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤«¤é£µÀïÏ¢Â³¤Î½ÂÌî¤Ï²ñ¸«»Ñ¤ß¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Âç²ñÄÌ¤¸¡Ö·ë¹½¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¡¢¸¶¤Ï¡ÖÇúÈ¯¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Û¥ó¥À¡¦Âè£²Æü¡×¡Ê£±£±Æü¡¢ÅìÌ¾£Ã£Ã¡á¥Ñ¡¼£·£²¡Ë
¡¡£³¥¢¥ó¥À¡¼¡¢£²£¸°Ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê£²£¶¡Ë¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡á¤À¤Ã¤¿¤¬¤³¤ÎÆü¤Ï£±¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£´¥Ü¥®¡¼¤Î£·£µ¤È¥¹¥³¥¢¤òÍî¤È¤·¡¢ÄÌ»»¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¡¢¤Þ¤¿£´¥¢¥ó¥À¡¼¡¢£±£¶°Ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¸¶±Ñè½²Ö¡Ê£²£¶¡Ë¡á£Î£É£Ð£Ð£Ï£Î¡¡£Å£Ø£Ð£Ò£Å£Ó£Ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡á¤â£³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£µ¥Ü¥®¡¼¡¢£±¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î£·£¶¤È¥¹¥³¥¢¤òÍî¤È¤·¡¢Æ±¤¸¤¯ÄÌ»»¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤Ç£¶£±°Ì¥¿¥¤¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÂÌî¤ÏÁ°È¾¤Ï£²ÈÖ¥Ñ¡¼£´¤Ç¥Ü¥®¡¼¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï¥Ñ¡¼¤È¥¹¥³¥¢¤òÍî¤È¤·¡¢¸åÈ¾¤â¶ìÀï¡££±£·ÈÖ¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤³¤í¤ÇÄÌ»»£±¥¢¥ó¥À¡¼¡£ºÇ½ª¥Û¡¼¥ë¤Î¥Ñ¡¼£µ¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¤éÍ½ÁªÆÍÇË¤Î²ÄÇ½À¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£³ÂÇÌÜ¤ò¥°¥ê¡¼¥ó±¦¤Î¥é¥Õ¤Ë³°¤·¡¢¤³¤³¤â¥Ü¥®¡¼¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Í½ÁªÍî¤Á¤ÏÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤«¤éÂ³¤±¤Æ£µÀïÏ¢Â³¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢²ù¤·¤µ¤âÂç¤¤¯¡¢²ñ¸«¾ì¤Ë¤Ï»Ñ¤ò¤ß¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Âç²ñ¹Êó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥Ñ¥Ã¥È¤¬Ã»¤¤¤Î¤ò£³²ó¤â³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë¹½¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£½¤ÀµÅÀ¤Ï·ë¹½Â¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¸¶¤Ï¥«¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë£²¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¡¼¥ó¡££±£±ÈÖ¤«¤é¥Ü¥®¡¼¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤È£³¥Û¡¼¥ëÂ³¤±¤Æ¥¹¥³¥¢¤òÍî¤È¤·¡ÖÇúÈ¯¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¬¤Ã¤¯¤ê¡£¤ï¤º¤«¤Ê²ÄÇ½À¤ò¤«¤±¤Æ¡Ö»Ä¤ê£µ¥Û¡¼¥ë¤Ï¥»¥«¥ó¥É¤òÆþ¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡×¤È¹¶¤á¤Ë¹¶¤á¡¢£±£¶¡¢£±£·ÈÖ¤È¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¥«¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Ë½ª¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£³Ú¤·¤¤¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£