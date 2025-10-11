洗いやすく、使いやすく。お米の美味しさを引き出す一台【象印マホービン】の炊飯器がAmazonに登場中‼
強火で炊き上げ、ふっくら極まる。豪熱沸とうIHの実力【象印マホービン】の炊飯器がAmazonに登場!
象印マホービンの炊飯器は、高火力で炊き上げる「豪熱沸とうIH」と、熱を均一に伝える「黒まる厚釜」により、米の芯までふっくらと炊き上がる。白米炊き分け3コースを搭載し、好みに合わせた炊き方が選べるほか、「熟成炊き」では吸水時間を調整し、米本来の甘みと旨みを最大限に引き出す。
無洗米にも対応し、手間なく美味しく炊けるのも魅力。保温機能は「うるつや保温」を採用し、最大30時間まで美味しさをキープ。
内ぶたは取り外して洗える仕様で、庫内もフラット構造でお手入れが簡単。
さらに、Ag+抗菌加工を施した立つしゃもじとプッシュボタンを採用。抗菌効果は99パーセントで、衛生面にも配慮されている。毎日の炊飯を、もっと美味しく、もっと清潔に。
