¤ï¤¬²È¤Î°ì·³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö»³ºê¼Â¶È¤Î¼¼ÆâÊª´³¤·¡×¡£Ìó10¥«·î»È¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿2¤Ä¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í
ROOMIE 2025Ç¯9·î22Æü·ÇºÜ¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ
¡ÖÉô²°´³¤·¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó´³¤·¤¿¤¤¡×¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¡¢»³ºê¼Â¶È¤Î¼¼ÆâÊª´³¤·¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤«¤éÌó10¥«·î¡£
»È¤¤Â³¤±¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¡ÈÊª´³¤·ÎÏ¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ä¹´ü´Ö»È¤¤Â³¤±¤¿¤«¤é¤³¤½¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢ËÜÅö¤ÎÄ¹½ê¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¬²È¤Î°ì·³¡¢»³ºê¼Â¶È¥¢¥¤¥Æ¥à
2024Ç¯¤«¤é¤º¤Ã¤È»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ï¤¬²È¤Î¡È°ì·³»³ºê¼Â¶È¡É¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
Ìó10¥«·î´Ö»È¤¤Â³¤±¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Éô²°´³¤·¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¤³¤ì¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢»È¤¦¤È¤¤ÏÂç¤¤¯¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡£
¹â¤µÌó160cm¡¢Éý175cm¤È¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤ÎÊª´³¤·´È¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤Âç¤¤µ¤Ç¡¢Î¯¤Þ¤Ã¤¿ÀöÂõÊª¤ò°ìÅÙ¤Ë´³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
5.5kg¤È¾®¤µ¤á¤Î¤ï¤¬²È¤ÎÀöÂõµ¡¤Ç¤â¡¢²¿ÅÙ¤â²ó¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÀöÂõÊª¤òÎ¯¤á¤Ê¤¤½¬´·¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ê¤éÅ·µ¤¤ä»þ´Ö¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤º¤Ë¡¢ÀöÂõÊª¤ò´³¤»¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤Ï2ËÜ¤Î»ÙÃì¤ò½Å¤Í¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Éô²°¤Î¶ù¤Ë´ó¤»¤ì¤Ð°µÇ÷´¶¤â´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤è¡£
Ìó10¥«·î»È¤¤Â³¤±¤Æµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿Ä¹½ê
¼ÂºÝ¤Ë»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹ØÆþÅö½é¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿2¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤âÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Éô²°¤Î¤É¤³¤Ç¤âÀßÃÖ¤Ç¤¤ë
ÅÚÂæ¤ÈÊª´³¤·´È¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Á¾õ¤À¤«¤é¡¢ÊÉ¤ä¥«¡¼¥Æ¥ó¥ì¡¼¥ë¡¢³ûµï¤Î°ÌÃÖ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯ÀßÃÖ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òÇã¤¦¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤Ç¥Ï¥ó¥¬¡¼¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ò¤Ê¤ó¤È¤«Ãµ¤·¤Æ´³¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢Æ³Æþ¸å¤ÏÊÉ¤Î°ÌÃÖ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤è¤êÄÌµ¤À¤Î¤¤¤¤¡¢ÊÉ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ËÉô²°´³¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼Â¤ÏÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¡Ö½Å¤µ¡×
ËÜÂÎ¤ÏÌó7.9kg¤È¡¢¤º¤Ã¤·¤ê½Å¤¿¤á¡£2¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë»ÙÃì¤ò1¤Ä¤º¤Ä»ý¤Ã¤ÆÊÒÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ë¤Ï¶ì¤Ê¤¯±¿¤Ù¤Þ¤¹¤¬¡¢2¤Ä½Å¤Í¤Æ»ý¤Á±¿¤Ö¤Ë¤Ï¡Ö¥è¥¤¥·¥ç¡×¤ÈÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Ï¡Ö¤³¤Î½Å¤µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤¢¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÕ¤Ë¤³¤Î½Å¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Ç¨¤ì¤¿ÀöÂõÊª¤ò³Ý¤±¤Æ¤â°ÂÄê´¶È´·²¤Ç¤¢¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥ó¥¬¡¼¤ò³Ý¤±¤ë¥Ñ¥¤¥×ÉôÊ¬¤ÎÂÑ²Ù½Å¤ÏÌó7.5kg¤À¤«¤é¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀöÂõÊª¤ò´³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÁá¤¯´¥¤«¤¹¤¿¤á¤Î³èÍÑË¡
¼¼Æâ´³¤·¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Åß°Ê³°¤Î»þµ¨¤Ï¡Ö¼¾ÅÙ¡×¤È¤ÎÆ®¤¤¡£¤¤¤«¤ËÀ¸´¥¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥«¥é¥Ã¤È´¥¤«¤¹¤«¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¡Ö´¥¤«¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÊª´³¤·¤ò»È¤Ã¤¿¡È¤è¤ê¸úÎ¨¤è¤¯ÀöÂõÊª¤ò´¥¤«¤¹ÊýË¡¡É¤â¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¤³¤Î2¤Ä¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¡Ö½ü¼¾¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆÉô²°´³¤·¤¹¤ë¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¶õµ¤¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë
²¿¤â¤»¤º¤ËÉô²°´³¤·¤¹¤ë¤È¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¼¾ÅÙ¤Ï80¡ó¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢ÅþÄì´¥¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¤³¤Î2¤Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÉô²°´³¤·¤¹¤ë¤È¡¢À¸´¥¤½¤¬È¯À¸¤»¤º¥«¥é¥Ã¤È´¥¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤éÉô²°´³¤·¤Ç¤â3»þ´ÖÈ¾¡Á4»þ´Ö¤Ç´¥¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
Éô²°´³¤·¤¹¤ë¤È¤¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤Ç¤¹
Éô²°´³¤·¤Ç¤â¥Ù¥é¥ó¥À¤ÎÊª´³¤·´È¤Î¤è¤¦¤Ë¹¡¹´³¤»¤ë¡¢»³ºê¼Â¶È¤ÎÀÞ¤ê¾ö¤ß¼¼ÆâÊª´³¤·¡£
»È¤¦¤È¤¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÊª´³¤·ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÉô²°¤Î¶ù¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¡¢¤µ¤¹¤¬»³ºê¼Â¶È¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¹ØÆþ»þ¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¡¢¤³¤ÎÊª´³¤·¤ò¤ï¤¬²È¤Î¡Ö°ì·³¡×¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Photo: mio