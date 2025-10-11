ダニ・オルモ、スペイン代表戦は欠場…ふくらはぎの負傷で検査へ
スペイン代表MFダニ・オルモ（バルセロナ）は今月の同代表の試合を欠場することになった。10日、大手メディア『ESPN』が伝えている。
現在27歳のダニ・オルモは今シーズンここまでバルセロナでの公式戦全10試合に出場し、1ゴール2アシストを記録。通算45試合に出場しているスペイン代表の今月の活動にも招集されていたが、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督からは疲労とふくらはぎの違和感を抱えながら、代表チームに合流したことが明かされていた。
そんななか、ダニ・オルモは10日に行われた練習に参加したものの、体調に問題があったことから、15分間でバルセロナに戻ることが決断されたという。このため、スペインサッカー連盟（RFEF）は10日、ダニ・オルモがジョージア代表戦とブルガリア代表戦を欠場することを発表している。
今後は負傷の程度を確認するためバルセロナで検査を受けることになるようだが、果たしてしばらく離脱を余儀なくされることになるのだろうか。
