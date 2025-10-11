◇MLB 地区シリーズ第5戦 マリナーズ3×−2タイガース(日本時間11日、T-モバイル・パーク)

タイガースはこのシリーズ初戦を制するも2連敗を喫しあとがない状況となると、日本時間9日の第4戦で勝利。両チーム「2勝2敗」でこの一戦に臨みました。

タイガースは2回、先発のタリク・スクバル投手が1アウト3塁から犠牲フライで先制点を奪われます。それでもスクバル投手はそれ以降は圧巻のピッチング。2回の3アウトから4回終了まで7者連続で三振を奪う見事な投球でチームに勢いをつけます。

すると6回、先頭のハビエル・バエス選手がセンター方向への2ベースでチャンスを作ると、この日2安打のケリー・カーペンター選手が相手2番手・ゲーブ・スパイアー投手の2球目をとらえ、バックスクリーンへの2点ホームランで勝ち越しに成功しました。

しかし7回、2番手のカイル・フィネガン選手がマウンドに上がりますが、フォアボールとヒットで2アウト1塁2塁のピンチ。すると7番・レオナルド・リバス選手にヒットを打たれ、同点に追いつかれました。

同点のまま延長に突入すると10回ウラ、5番手のトロイ・メルトン投手が先頭にツーベースを打たれノーアウト2塁のピンチとなります。それでもここからライトフライと空振り三振、シーズン60本塁打のカル・ローリー選手は敬遠し続くフリオ・ロドリゲス選手をショートゴロに仕留め無失点で切り抜けました。

攻撃陣は11回、カーペンター選手がヒットで出塁するなど1アウト1塁2塁を作りましたがレフトフライと三振で得点が奪えず。12回は内野安打とヒット、さらに送りバントで1アウト2塁3塁のチャンスを作り、続く打者のサードゴロの間に3塁ランナーがホームを狙いますが本塁タッチアウト。後続も倒れ勝ち越しはなりませんでした。

その後ピンチが続き12回と13回にノーアウト1塁2塁とされましたが、いずれもダブルプレーでしのぐと、14回は1アウト2塁のチャンスとしましたが三振とファーストフライで無得点となりました。

試合は延長15回まで突入、オモテの攻撃が3人で終わるとそのウラ、8人目の投手トミー・ケンリー投手が1アウト満塁とされると4番のホルヘ・ポランコ選手にライトへヒットを打たれタイガースの地区シリーズ突破はなりませんでした。

この試合マリナーズが投手7人、タイガースが8人を投入。何度もピンチをしのいできたタイガースですが延長15回、4時間58分のゲームで敗れました。