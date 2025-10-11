芸人のセバスチャン・原田公志、膵臓がん治療で休養
お笑い芸人のセバスチャン・原田公志が、膵臓がんの治療の為、しばらくの間休養することが発表された。所属する松竹芸能の公式サイトにて発表された。
【写真】6日前は元気に食事会…膵臓がん治療するセバスチャン・原田の最新ショット
サイトでは「いつも弊社タレントを応援頂き、誠にありがとうございます。セバスチャン・原田公志が、膵臓がんの治療の為、しばらくの間休養させて頂く事になりました」と報告。
続けて「既に治療に入っており、現在レギュラー出演中の長野放送「土曜はこれダネッ！」のスタジオについては相方の阿部健一が当面の間、出演させて頂きます。※10/18(土)はスケジュールの都合で阿部も欠席となります」と伝えた。
今後の活動については「コンビとして出演予定にしておりましたライブ・イベントにつきましては全て休演とさせて頂きます。ファンの皆様、関係各所には多大なるご心配とご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
原田は1986年1月14日生まれ、千葉県出身。相方の阿部健一は幼なじみで、慶應大卒という経歴を誇る。
