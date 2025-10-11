インフルエンサーの希空が10月11日、福岡・西日本総合展示場新館にて開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION（以下、TGC KITAKYUSHU」に登場。美脚輝くミニスカ姿を披露し「ビジュ大爆発！」と反響を呼んだ。

【映像】希空のミニスカート姿（全身姿あり）

イベント序盤の「【1st FASHION SHOW STAGE】」に登場した希空は、ベージュのカーディガンにホワイトのミニスカートを合わせたガーリーな装いで登場。巻き髪っぽくアレンジされたヘアスタイルは少女さを演出、ステージでは眩しい笑顔を見せていた。

この可愛らしい希空のステージングを受けて、ネットには「ビジュ大爆発！」「希空ちゃんかわいい」「相変わらず可愛い」などの反響が寄せられた。

希空は2007年11月26日生まれ。SNSで多くのフォロワーを抱える高校生インフルエンサーだ。2025年1月、ABEMAの恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』に出演し話題となった。

TGC地方興行最多9回目の開催を迎える、今回のTGC北九州のテーマは『Flourish』。ランウェイには齋藤飛鳥や生見愛瑠、シークレットゲストとして八木勇征が登場したほか、ライブゲストとしてFRUITS ZIPPER、FANTASTICS from EXILE TRIBE、ME:Iなどが登場。MCはウエンツ瑛士と宇垣美里が務めた。

（「TGC 北九州 2025」/ABEMA SPECIALチャンネルより）