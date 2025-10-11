¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎÇòÇ®¤·¤¿Àï¤¤¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ûー¥à¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤¿ºë¶Ì¾åÈø¤Ë¡ª¡ÚÂçÆ±À¸Ì¿SV¥êー¥°½÷»ÒÂè1ÀáGAME1¡Û
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¤ÎÂè1ÀáGAME1¤¬11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¥×¥íÉðÆ»´Û¤Ë¤Æºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¤ÈPFU¥Ö¥ëー¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¥êー¥°¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿SV¥êー¥°¤Ï2025-26¥·ー¥º¥ó¤Ç2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥êー¥°¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³Æ¥Áー¥à¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ®¤¤Àï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ºë¶Ì¾åÈø¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡Ë¤ËÆâÀ¥¸Í¿¿¼Â¤È¥ª¥¯¥àÂçÄíÅßÈþ¥Ï¥¦¥£¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¡ÊMB¡Ë¤Ë»³Ãæ¹¨Í½¤ÈÆþß·¤Þ¤¤¡¢¥»¥Ã¥¿ー¡ÊS¡Ë¤Ë´äºê¤³¤è¤ß¡¢¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡ÊOP¡Ë¤Ë¹õ¸å°¦¡¢¥ê¥Ù¥í¡ÊL¡Ë¤Ë´äß·¼Â°é¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëPFU¤Ï¡¢OH¤ËÀîÅºÈþÍ¥¤È¾åÂ¼°ÉºÚ¡¢MB¤ËºÙ¾Â°½¤È¥¿¥Ã¥È¥À¥ª¡¦¥Ì¥¯¥¸¥ã¥ó¡¢S¤Ë¾¾°æ¼î¸Ê¡¢OP¤Ë¥Ð¥ë¥Ç¥¹¡¦¥á¥êー¥µ¡¢L¤ËçÕÅÄÍþ¡¹¹á¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤ÏPFU¤¬Àè¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·5-2¤È¥êー¥É¤òÃ¥¤¦Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âºë¶Ì¾åÈø¤ÏÄ¾¸å¤Ë5-5¤ÈÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤½¤Î¸å¤Ï¸ß¤¤¤ËÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç¤¤ÊÅÀº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤º¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Àè¤Ë20ÅÀÂæ¤Ë¾è¤»¤¿PFU¤¬21-19¤È2ÅÀ¤ò¥êー¥É¤·¡¢ºë¶Ì¾åÈø¤Ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤é¤»¤¿¡£¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÌÀ¤±¡¢¥ª¥¯¥àÂçÄí¤Î¥ß¥¹¤¬Â³¤PFU¤Ï¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Üー¥ë¤Ø¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÆÀÅÀ¤·¡¢25-21¤ÇPFU¤¬Âè1¥»¥Ã¥È¤òÀè¼è¤·¤¿¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¤âÀè¤Ë¥êー¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤ÏPFU¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¼è¤êÊÖ¤·ºë¶Ì¾åÈø¤¬µÕ¤ËÅÀº¹¤ò¹¤²¤ëÅ¸³«¤Ë¡£10-6¤È°ì»þ4ÅÀº¹¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¥ª¥¯¥àÂçÄí¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤äÆâÀ¥¸Í¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤Ê¤É¤Ç½çÄ´¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢Î®¤ì¤Ï´°Á´¤Ëºë¶Ì¾åÈø¤Ø¡£20-13¤ÈÂçÉý¤Ë¥êー¥É¤·¤Æ20ÅÀÂæ¤Ø¾è¤»¤¿ºë¶Ì¾åÈø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢PFU¤â½ù¡¹¤ËÅÀº¹¤ò½Ì¤á¡¢22-20¤È2ÅÀº¹¤Ë¤·¤¿¡£½ªÈ×¤Ç¶¥¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¹õ¸å¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬·è¤Þ¤ê25-21¤Çºë¶Ì¾åÈø¤¬¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï8-4¤Èºë¶Ì¾åÈø¤¬4ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤ëÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëPFU¤Ï¾åÂ¼¤È¥Ð¥ë¥Ç¥¹¤òÃæ¿´¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢11-11¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬À®¸ù¤·¤¿PFU¤Ï13-12¤È°ìÊâÁ°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢ÀîÅº¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ºë¶Ì¾åÈø¤Î¥ß¥¹¡¢¥Ð¥ë¥Ç¥¹¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÈÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç3ÅÀ¤ò¥êー¥É¤·¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æºë¶Ì¾åÈø¤âÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ª¥¯¥àÂçÄí¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢25-21¤ÇPFU¤¬¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Âè4¥»¥Ã¥È¤Ï¤¢¤È¤¬¤Ê¤¤ºë¶Ì¾åÈø¤È¡¢¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÀÚ¤ê¾¡Íø¤·¤¿¤¤PFU¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤ê½øÈ×¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃæÈ×¤ËÆþ¤ë¤Þ¤ÇÅÀº¹¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤Àï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¤½¤ÎÅ¸³«¤òÀè¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï17-16¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ºë¶Ì¾åÈø¤À¤Ã¤¿¡£Æþß·¤¬¥µー¥Ö¤Ë²ó¤ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¡¢20ÅÀÌÜ¤Ï¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤ÇÃ¥¤¤¤½¤Î¥êー¥É¤ò¹¤²¤¿¡£½ªÈ×¤Þ¤Ç¥êー¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿ºë¶Ì¾åÈø¤Ï¹õ¸å¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç25ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¤¡¢¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤ÏºÇ½ª¥»¥Ã¥È¤Ø¤È»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÂè5¥»¥Ã¥È¤â¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤Ê¤¤»î¹çÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢8-6¤È¤ï¤º¤«¤Ëºë¶Ì¾åÈø¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥³ー¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëPFU¤Ï¥Ð¥ë¥Ç¥¹¤Ë¥È¥¹¤ò½¸¤áÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤âÎÏµÚ¤Ð¤º¡¢ºÇ¸å¤ÏÆþß·¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬·è¤Þ¤ê25ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢15-11¤Çºë¶Ì¾åÈø¤¬¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÀÚ¤ê¾¡Íø¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ËµÚ¤ÖÇòÇ®¤·¤¿Àï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ûー¥à¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤ÆÀï¤¤È´¤¤¤¿ºë¶Ì¾åÈø¤¬¾¡Íø¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿³«ËëÀï¡£GAME2¤Ï12Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÆ±¤¸¤¯¥ê¥×¥íÉðÆ»´Û¤Ç¡¢13:05¤è¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
ºë¶Ì¾åÈø 3-2 PFU
Âè1¥»¥Ã¥È 21-25
Âè2¥»¥Ã¥È 25-21
Âè3¥»¥Ã¥È 21-25
Âè4¥»¥Ã¥È 25-21
Âè5¥»¥Ã¥È 15-11