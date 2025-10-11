º´Æ£½ÊÇµ¤é½Ð¾ì¤ÎNECÀîºê¤¬¹¥È¯¿Ê¡ª SAGAµ×¸÷¤ÏÃæÅÄµ×Èþ´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¾þ¤ì¤º¡ÚÂçÆ±À¸Ì¿SV¥êー¥°½÷»ÒÂè1ÀáGAME1¡Û
¡¡11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤ÎÂè1ÀáGAME1¤¬ÅìµÞ¥É¥ì¥Ã¥»¤È¤É¤í¤¥¢¥êー¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢NEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¤ÈSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥·ー¥º¥ó¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ß½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿NECÀîºê¡£ÂÐ¤¹¤ë¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃæÅÄµ×Èþ´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø´±¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿SAGAµ×¸÷¤À¡£
¡¡NECÀîºê¤Ï¡¢¥»¥Ã¥¿ー¡ÊS¡Ë¤ËÃæÀî»Ê¤Ä¤«¤µ¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡Ë¤Ë¿·²ÃÆþ¤Î¥·¥ë¥Ó¥¢¡¦¥Á¥Í¥í¡¦¥Ì¥ï¥«¥íー¥ë¤È¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ê¡¦¥ß¥é¥Ê¡¦ ¥Ç¥¤¡¢¤½¤·¤Æº´Æ£½ÊÇµ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¡ÊMB¡Ë¤Ë¤Ï»³ÅÄÆóÀé²Ú¤È¹ÃË¨¹á¡¢¥ê¥Ù¥í¡ÊL¡Ë¤Ë¤ÏÂç¹©±àºÌ²Æ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½µ¢¤ê¤ÎÏÂÅÄÍ³µª»Ò¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎSAGAµ×¸÷¤ÎS¤Ë¿·²ÃÆþ¤ÎÌâ°æ¤¢¤¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢OH¤ËËÌÁë°¼²»¤ÈÃæÅçºé°¦¡¢MB¤Ë¹ÓÌÚºÌ²Ö¤ÈÊ¿»³»íÕÁ¡¢¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡ÊOP¡Ë¤ËµÈÉðÈþ²Â¡¢L¤ËÀ¾Â¼ÌïºÚÈþ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¡¢½øÈ×¤ÏÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤È¤Ê¤ë¤¬½ù¡¹¤Ë¥Ûー¥à¤ÎNECÀîºê¤¬¥êー¥É¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£12-9¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ÇÃæÅÄ´ÆÆÄ¤¬Æ°¤¡¢2ËçÂØ¤¨¤Ç¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ëー¡¦¥µ¥à¥Ç¥£¤È±É³¨Î¤¹á¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢21-15¤ÈNECÀîºê¥êー¥É¤Î¾ìÌÌ¤Çº£¸å¤ÏNECÀîºê¤¬2ËçÂØ¤¨¤Çß·ÅÄÍ³²Â¤È×¢ÅÄ¤¢¤¤¤òÅêÆþ¡£¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¥ê¥êー¥Õ¥µー¥Ðー¤Ç¥ê¥Ù¥í¤Î»ù¶ÌÆàÄÅÈþ¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç25-18¤Ç¥»¥Ã¥È¤òÀè¼è¤¹¤ë¡£
¡¡Î¾¥Áー¥à¤È¤â¤ËÂè1¥»¥Ã¥È¤ÈÆ±¤¸¥á¥ó¥Ðー¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿Âè2¥»¥Ã¥È¡¢¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥«ー¿Ø¤Î°ÂÄê¤·¤¿³èÌö¤¬¸÷¤ëNECÀîºê¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯SAGAµ×¸÷¡£¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤Î±þ½·¤¬Â³¤¡¢17-17¤Î¾ìÌÌ¤ÇNECÀîºê¤ÏÂè1¥»¥Ã¥ÈÆ±ÍÍ¤Ë2ËçÂØ¤¨¡£18-17¤Î¾ìÌÌ¤ÇÁÔÀä¤Ê¥í¥ó¥°¥é¥êー¤òÀ©¤·¤¿NECÀîºê¤¬°ìÊâÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢SAGAµ×¸÷¤Ï¥µ¥à¥Ç¥£¤È¥ª¥ë¥¬¡¦¥¹¥È¥é¥ó¥Ä¥¡¥ê¤Î³°¹ñÀÒÁª¼ê2¿Í¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤â¡¢NECÀîºê¤¬°ìµ¤¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊ¿»³¤Î¥µー¥Ö¤ÇSAGAµ×¸÷¤¬Ï¢Â³¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ËÀ®¸ù¤·22-22¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤À¤¬ºÇ¸å¤Ï¥¹¥È¥é¥ó¥Ä¥¡¥ê¤¬Ï¢Â³¤ÇÈï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢NECÀîºê¤¬¥»¥Ã¥È¤òÏ¢¼è¤¹¤ë¡£
¡¡¸å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿SAGAµ×¸÷¤Ï¡¢Âè3¥»¥Ã¥ÈÆ¬¤«¤é±É¡¢¥µ¥à¥Ç¥£¡¢¥¹¥È¥é¥ó¥Ä¥¡¥ê¤òµ¯ÍÑ¡£12-10¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï2ËçÂØ¤¨¤ÇS¤ÎËüÂå¿¿ÆàÈþ¤ÈµÈÉð¤âµ¯ÍÑ¤¹¤ë¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤ª¸ß¤¤¤Ë¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤¬Â³¤¯¤¬¡¢¥êー¥É¤ò¹¤²¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤êNECÀîºê¡£Àè¤Ë20ÅÀÂæ¤Ë¾è¤»¤Æ¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢SAGAµ×¸÷¤¬¶Ã°Û¤ÎÇ´¤ê¤Ç21-21¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤ÏNEC¤¬¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤Ç³«ËëÀïÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡NECÀîºê¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿ÃæÀî¤¬Áê¼ê¤Ë¹Ê¤é¤»¤Ê¤¤¥È¥¹¥ïー¥¯¤Ç¹¶·â¿Ø¤ò¸£°ú¡£SAGAµ×¸÷¤ÏÃæÅÄ´ÆÆÄ¤¬¥³ー¥È¤Î¤¹¤°²£¤ËÎ©¤ÁÀï¶·¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î½é¿Ø¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯ÅìµÞ¥É¥ì¥Ã¥»¤È¤É¤í¤¥¢¥êー¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëGAME2¤Ï12Æü¡ÊÆü¡Ë13»þ5Ê¬¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
NEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê 3-0 SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹
Âè1¥»¥Ã¥È 25-18
Âè2¥»¥Ã¥È 25-22
Âè3¥»¥Ã¥È 25-23