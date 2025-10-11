3人組テクノポップユニット「Perfume」のかしゆかさんが自身のインスタグラムで、米アリゾナ州のセドナを旅する模様を投稿しています。



【写真を見る】【 Perfume 】かしゆかさん「Late Summer in Sedona」セドナの絶景を旅する フォロワー感嘆「無限未来が始まりそう」





かしゆかさんは「Late Summer in Sedona」とだけテキストして、写真や動画を多く投稿。何万年も風雨にさらされ尖塔のようになった岩や、複雑な波がそのまま固まったような岩の谷間、そしてくねる大河を見下ろす岩棚など、数々の絶景にかしゆかさんは佇んでいます。









先日の東京ドームでの “コールドスリープ前のラストライブ” の印象も冷めやらぬ中の旅投稿に、フォロワーからは「疲れを癒やすどころか動かしに行ってるゆかさんすごい」「どんどん世界を旅するゆかちゃんを載せて」「行動力の塊のゆか様」「無限未来が始まりそう」など、期待とリスペクトの声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】