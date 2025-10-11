■バレーボール 大同生命SV.LEAGUE NEC川崎 3ー0 SAGA久光（11日、神奈川・東急ドレッセとどろきアリーナ）

女子日本代表の佐藤淑乃（23）、和田由紀子（23）らが所属する昨シーズン準優勝のNEC川崎は中田久美監督（60）が復帰したSAGA久光にセットカウント3−0（25ー18、25ー22、25ー23）で勝利し開幕戦を白星で飾った。

NEC川崎は第1セット、新加入のアメリカ代表のデイ ジョバンナ・ミラナ（27）や昨季得点王のシルビア・チネロ・ヌワカロール（26）を中心に得点を重ねた。さらに昨季、日本人最多得点をマークした佐藤も強烈なスパイクが決まり25ー18で先取した。

対するSAGA久光も代表組の北窓絢音（21）や荒木彩花（24）が奮闘するも、NEC川崎の山田二千華（25）のブロックポイントなどで第2セットも振り切られた。第3セットは終盤まで競り合いながらNEC川崎が25ー23で奪い、ストレート勝ちで開幕戦を勝利した。

※写真は昨シーズンのNEC川崎の佐藤選手