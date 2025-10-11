米全国紙「ＵＳＡ ＴＯＤＡＹ」のボブ・ナイチンゲール記者は１０日（日本時間１１日）、「プホルスがエンゼルスの監督就任面接を受ける。彼は史上最高の監督になれるだろうか？」との記事を配信した。

メジャー通算７０３本塁打を誇るアルバート・プホルス氏（４５）はＷＢＣのドミニカ代表監督に就任している。だがエンゼルスは２６年まで契約していたロン・ワシントン監督（７３）が体調不良により今季途中に休養。モンゴメリー氏が代行監督を務めていたが正式に辞任を発表した。

同記事は９日にセントルイスで面談が行われたとし、「チームは公表する予定がなかったため、関係者は匿名を条件に語った。プホルスとエンゼルスのペリー・ミナシアンＧＭとの会談はうまくいき、プホルスは改めてその仕事への意欲を表明したが、正式なオファーは出されなかった」と伝えた。

プホルス氏はメジャー通算７０３本塁打を放っておりメジャー監督に就任すれば歴代最多本塁打数を更新する。同記事は「プホルス氏は、オールスター１１回、ＭＶＰ３回、ワールドシリーズ優勝２回、通算７０３本塁打を記録し、監督に就任すればメジャーリーグ史上初の７００本塁打打者となる」と現役時代の輝かしい実績を列挙した。

出身のドミニカ共和国の英雄でもある。「ドミニカ共和国の元大統領レオネル・フェルナンデス氏の娘、ニコール・フェルナンデス氏と最近結婚し、昨冬にはレオネス・デル・エスコヒードを率いてカリビアンシリーズ優勝を果たした。来春にはＷＢＣでドミニカ共和国の監督を務める予定だが、エンゼルスの監督に就任すればこの職を辞任するだろう」と同記者は見通しを記した。

現在のチームの顔であるトラウトとも良好な関係を築いており、就任への障害はなさそうだという。